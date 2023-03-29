Карин Кнайсль: "В решении конфликта на Украине может помочь Китай, а западная дипломатия мертва"

В интервью Камрану Гасанову экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала об ошибках Запада в Украине и оценила китайскую мирную инициативу. Кнайсль подчеркнула, что европейские политики перестали вести себя прагматично и ставят идеологию выше национальных интересов.

- Госпожа Кнайсль, некоторые российские эксперты полагают, что подлинная цель США в военной поддержке Киева состоит не в победе Украины, а в самом по себе продолжении боевых действий. Смысл здесь в том, что они хотят одновременно ослабить и Европу как конкурента, и Россию как врага. Вы согласны с таким мнением?

- Я не совсем согласна с мнением, что цель США - продлить боевые действия как можно больше, потому что ни общественность, ни политическая система США не приспособлены к этому. В следующем году в США выборы президента, и я не могу поверить, что правящая партия пойдет на выборы с военными лозунгами. Многие американские политики за последние месяцы отметили, что США не могут вынести длительные боевые действия.

В то же время цели и стратегия США на Украине - об этом говорил, кстати, Генри Киссинджер - не ясны и не определены. Год назад еще не было очевидно, что к сегодняшнему дню США настолько активно окажутся вовлечены в боевые действия. В последние месяцы мы видим постоянное курсирование американских истребителей и беспилотников над Черным морем. США все больше становятся стороной конфликта, но с какой стратегией - мне непонятно.

- Правильно ли я понимаю, что в целом США и администрация Байдена хотели бы закончить конфликт? Тогда нужно говорить лишь о том, что существует разница между подходами российской и американской стороны относительно условий мира.

- По мирному плану Китая мы уже увидели, насколько сильны расхождения в позициях. Представленный главой МИД КНР план из 12 пунктов был сразу отклонен как Брюсселем, так и Вашингтоном с тем предлогом, что мирный план нельзя предлагать в готов виде. Они сказали, что могут быть пункты, которые сначала нужно вынести на повестку дня, а потом обсуждать на переговорах между конфликтующими сторонами. Мне кажется, Вашингтон и Брюссель не совсем понимают, как нужно вести переговоры.

Тем не менее, предложение Китая, как и Турции в марте прошлого года, является продуктивным. Но оба плана были отвергнуты некоторыми странами НАТО, прежде всего Великобританией и США. Украина могла бы получить определенные выгоды от этих мирных планов. Президент Зеленский проявил интерес к китайскому предложению. Такое ощущение, что Вашингтон, Брюссель и Лондон решают поверх голов Украины.

- Были в СМИ также новости о том, что Зеленский хотел бы увидеться с Си Цзиньпином, и что он даже отправил свою жену на Давосский форум, чтобы установить дипломатические контакты. Я как раз хотел спросить о китайском плане. Как вы думаете, есть ли у Китая рычаги воздействия для решения этого конфликта? Ведь Китай – вторая экономика мира, и у него большие возможности для приближения сторон к урегулированию.

- Я могу сказать, что думаю сама. Это скорее вопрос интуиции. Приведу пример другого успешного дипломатического посредничества Китая: в случае дипломатического сближения Ирана и Саудовской Аравии его финал организовал Пекин, это бесспорно. Основы дипломатической разрядки были заложены не китайской стороной, а дипломатами и политиками из Омана и Ирака. К рукопожатию Эр-Рияд и Тегеран шли целых три года, но Пекин смог оказать на них гораздо больше давления, чем Маскат или Багдад.

Технические вопросы, как режим прекращения огня и перемирие - это две разные вещи - решаются военными, а не политиками. Когда они будут решены, китайские дипломаты могли бы вступить в дело уже на другом уровне процесса. Но это всего лишь предположения со стороны.

- Сейчас я бы хотел перейти к Европе. Мы всегда видели, что страны Западной Европы – Австрия, Италия, Германия и даже Франция – проявляли прагматичность в отношениях с современной Россией. Почему Европа не может объединиться в рамках ОВПБ и убедить США остановить конфликт? Вместо этого они прекратили диалог с Кремлем и поставляют новые системы вооружений Украине.

- Я уехала из Австрии три года назад и покинула Европу около года назад, до того пыталась освоиться во Франции. У меня возникает очень много сомнений, когда я размышляю, почему все так происходит. Я не могу дать четкого ответа, потому что вижу, что дипломатия мертва. Вместо дипломатических переговоров Европа поставляет оружие Киеву.

Конечно, я слежу за событиями, все читаю, но живу сейчас в маленькой стране на Ближнем Востоке, в Ливане, и, думаю, что в ближайшее время не смогу вернуться в Европу.

- Если вы хотите знать мое личное мнение, то я считаю, что в Европе осталось очень мало прагматичных политиков, а те, что остались, подвергаются большому давлению извне, в особенности со стороны НАТО, ЕС и Соединенных Штатов. Поэтому они не могут вести себя так же прагматично, как прежде.

- Сегодня в политике больше идеологии, чем прагматизма, в этом нет сомнений. В последние годы идет милитаризация внешней политики Запада. Я удивлена тому, как это быстро произошло, но думаю, что это из-за отдельных личностей в верхах. Пять лет назад в качестве главы МИД я сказала, что, если захочу провести встречи со взрослыми людьми, то отправлюсь в Москву, Пекин или Дели, а западнее Вены у меня нет ощущения, что я могу встретить взрослого политика.

То есть там сейчас господствует менталитет подростка, причем речь не идет о биологическом возрасте. В Европе легко можно встретить человека за 60 лет, который реагирует на события эмоционально и по-детски. И наличие таких людей во власти - самое опасное.