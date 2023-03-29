В Северной Осетии выделили на поддержку сельхозпроизводителей более миллиарда рублей

Опубликовано: 14:11, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии выделили на поддержку АПК более миллиарда рублей. Данный вопрос обсуждался на заседании, прошедшем под руководством главы республиканского правительства

В Северной Осетии состоялось заседание под председательством главы регионального правительства, посвященное устойчивости экономики в условиях санкций. Об этом говорится на официальном портале органов госвласти республики.

Одним из главных вопросов, обсуждаемых на встрече, стала поддержка агропромышленного комплекса. В частности, было сказано, что в текущем году власти республики выделили 1,2 рублей на поддержку сельхозпроизводителей.

Глава регионального Минсельхоза обратил внимание на то, что фермеры могут сейчас подать документы на получение субсидий, прием заявок уже открыт. Алан Курсаев добавил, что сельхозпроизводители также могут рассчитывать на помощь. Для этого им необходимо поучаствовать в проекте "Агростартап". На эти цели выделили 79,4 млн рублей.

Помимо этого, глава ведомства рассказал, что на развитие хозяйств 16 сельхозпроизводителям были выданы кредиты на 211 млн рублей. Еще 4 заявки на сумму 57,2 млн рублей было подано на инвестиционные кредиты.