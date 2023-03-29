Армения провоцирует большой скандал с Россией

Опубликовано: 13:30, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения целенаправленно провоцирует скандал в отношениях с Россией, присоединяясь к Римскому статуту Международного уголовного суда, и это тем более удивительно, что Москва является единственным гарантом безопасности Еревана – об этом на телеканале 360 сообщил телерадиоведущий Гия Саралидзе.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе в эфире телеканала 360 рассказал о политическом ударе, неожиданно нанесенном России со стороны ее давнего союзника на Южном Кавказе – Армении, на днях начавшей присоединение к Римскому статуту Международного уголовного суда.

Армения выступила против России

"К сожалению, нужно констатировать, что Армения – неожиданно для многих и демонстративно – сразу после того, как был выдан ордер МУС на арест президента России Владимира Путина, вдруг взяла и признала соответствующим своей Конституции Римский статут МУС", - напомнил он в первую очередь.



"Причем не просто это сделала а стала эту совершенно демонстративную вещь муссировать – а ведь речь идет о довольно близком союзнике России, стране, которая входит во все интеграционные организации с РФ, в том числе и ЕАЭС, и ОДКБ. Хотя из ОДКБ, я так понимаю, они постепенно выходят", - обратил внимание Гия Саралидзе.

Армения провоцирует скандал с Россией

Муссирование темы телерадиоведущий проиллюстрировал вчерашним интервью одного из армянских политиков, сообщившим о нежелательности поездок Владимира Путина в Ереван. "Депутат Национального собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Гагик Мелконян сказал о том, что, "раз мы уже приняли такое решение о признании юрисдикции Международного уголовного суда, значит, мы должны предупредить российскую сторону, что президент России не должен приезжать", потому что Армения должна выполнять свои обязательства", - процитировал он Мелконяна.



Гия Саралидзе подчеркнул, что таким образом Ереван провоцирует большой скандал в российско-армянских отношениях, "Это просто провокация со стороны, я еще раз подчеркиваю, правящей партии Армении. Наш МИД уже сделал довольно жесткое заявление, что это точно повлечет очень серьезные проблемы в отношениях между Россией и Арменией, да и не может не повлечь. Я настаиваю на том, что это очень серьезная провокация", - отметил эксперт.

В чем смысл провокаций Армении?

Какого-то конструктивного смысла в таком поведении Армении не видно. "Я абсолютно не понимаю практической стороны всего этого. Что они хотят продемонстрировать таким образом? Это называется "дергать тигра за усы", причем без серьезных на то оснований. Гарантии безопасности Армении сейчас обеспечиваются исключительно российскими вооруженными силами, да и на международной арене тоже", - напомнил телерадиоведущий.



"Если они надеются на какую-то поддержку Запада – Франции или США, – то я бы предложил армянским политикам очень внимательно посмотреть на карту. И еще заглянуть в свою историю не мешало бы. Я слежу за теми процессами, которые происходят на Южном Кавказе, и для меня это было как гром среди ясного неба. Это очень плохой знак для Южного Кавказа и для стабильности в регионе", - заключил Гия Саралидзе.

Властям Армении нужен гнев России

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, интервью Гагика Мелконяна с обещанием арестовать Владимира Путина на территории Армении показало, что нет никаких элементов "случайности" в решении Еревана признать юрисдикцию Международного уголовного суда именно сейчас. "Гагик Мелконян мог бы уклониться от однозначного ответа на вопрос, например, сказать, что Армении МУС нужен для внешнеполитического давления на Азербайджан, однако представитель премьер-министра Никола Пашиняна прямолинейно объявил о готовности властей арестовать российского лидера. Из интервью эти слова изъяты не были, следовательно, речь о неофициальном, но кристально ясном намеке Еревана на то, зачем на самом деле ему понадобился Римский статут", - сказал он.



"Стратегически режим Никола Пашиняна стремится как можно больше отдалить Армению от России. При этом тактика у него стандартная: по максимуму изображать невинную жертву обстоятельств, которая сама ничего плохого как бы не делает, но отношения все равно портятся. Такая тактика строится на попытках спровоцировать Россию на негативную реакцию, чтобы затем констатировать охлаждение отношений не по армянской вине. Характерный пример – абсурдное заявление Никола Пашиняна, что "ОДКБ выходит из Армении", в ответ на которое Мария Захарова неделю назад поинтересовалась у армянских властей, а как, собственно, ОДКБ в Армению вошла? То есть на самом деле это Ереван ищет возможности выйти из ОДКБ, но хочет сделать вид, что это происходит не по его воле", - обратил внимание Андрей Петров.



"То же самое и с Римским статутом в самый неудобный момент. Конституционный суд Армении как бы сам по себе решил пересмотреть отношение к документам МУС и обнаружить, что за 19 лет они из не соответствующих Конституции РА стали соответствующими. А теперь представители Пашиняна начали строить как бы отвлеченные умозаключения, что раз Ереван признает юрисдикцию МУС, значит, будет действовать в соответствии с его вердиктами, в том числе по ордеру на Владимира Путина. Причем по решениям МУС в пользу Азербайджана армянские власти наверняка найдут отговорки, чтобы ничего не делать, но по антироссийскому решению проблем с исполнением они не видят. Цель тут очевидна – вызвать гнев России, чтобы снова сыграть в жертву. А гнев России действительно нарастает", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".