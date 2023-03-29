В Карачаево-Черкесии в этом году газифицируют жителей четырех населенных пунктов

Опубликовано: 13:03, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ряде населенных пунктов КЧР в нынешнем году создадут 25 км газовых сетей. Это позволит обеспечить газом сотни семей

В четырех населенных пунктах Карачаево-Черкесии в текущем году будет построено около 25 км газовых сетей. Это позволит обеспечить газом более пяти сотен домовладений, говорится в сообщении, размещенном на страницах главы КЧР в соцсетях.

Рашид Темрезов рассказал, что к настоящему времени по программе социальной газификации уже удалось подключить более 1,5 тыс семей. С начала этого года подключили 250 домовладений, а до конца нынешнего года будут еще 750.

Кроме того, глава региона акцентировал внимание на том, что местным жителям бесплатно подведут газовые трубы к дому. Это стало возможным благодаря поддержке из республиканского бюджета, добавил Темрезов.