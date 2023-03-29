В Дагестане увеличат поддержку горных районов

Руководство Дагестана в нынешнем году направит на поддержку жителей горной местности 75 млн рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее, сообщает Минэкономразвития республики
Власти Дагестана намерены в 2023 году увеличить на 20% объем средств, которые пойдут на развитие горных районов. Об этом заявил глава Минэкономразвития региона Гаджи Султанов.
Он уточнил, что в этом году на это будет выделено 75 млн рублей.
Эту сумму распределят между жителями, которые проживают в горной местности и собираются заняться предпринимательской деятельностью, семейным бизнесом.
Ранее сообщалось, что руководство Дагестана в 2023 году потратит на инвестпрограмму 24 млрд рублей.