В Дагестане увеличат поддержку горных районов

Опубликовано: 12:27, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство Дагестана в нынешнем году направит на поддержку жителей горной местности 75 млн рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее, сообщает Минэкономразвития республики

Власти Дагестана намерены в 2023 году увеличить на 20% объем средств, которые пойдут на развитие горных районов. Об этом заявил глава Минэкономразвития региона Гаджи Султанов.

Он уточнил, что в этом году на это будет выделено 75 млн рублей.

Эту сумму распределят между жителями, которые проживают в горной местности и собираются заняться предпринимательской деятельностью, семейным бизнесом.

Ранее сообщалось, что руководство Дагестана в 2023 году потратит на инвестпрограмму 24 млрд рублей.