Ясинская конференция собирает зарубежных экономистов

Опубликовано: 11:29, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

На XXIV Ясинской международной конференции выступят приглашенные и почетные докладчики из зарубежных университетов

С 4 по 14 апреля в Высшей школе экономики будет проходить XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества в рамках Десятилетия науки и технологий. Помимо ведущих российских ученых, в форуме примут участие почетные эксперты и приглашенные докладчики из-за рубежа.

5 апреля профессор Городского университета Нью-Йорка Бранко Миланович представит изменения глобального распределения доходов в мире на протяжении последних двух столетий. Особое внимание предполагается уделить десятилетию с 2008 по 2018 годы и политическим предпосылкам, которые лежат в основе изменений этого периода.

6 апреля профессор университета Вита салюте Сан Рафаэле (Италия) Джубина Абуталеби расскажет о преимуществах двуязычия (билингвизма) как защитного фактора против когнитивного старения.

6 апреля профессор Антверпенского университета (одного из ведущих в Бельгии) Питер Верхезен обсудит с гостями потенциал искусственного интеллекта (ИИ) в решении проблем устойчивого развития в бизнесе. В докладе будет представлен обзор возможностей и ограничений ИИ, включая потенциал сделать человека умнее и эффективнее, но показывая невозможность заменить ИИ человеческую мудрость и моральные ценности.

6 апреля профессор Йонг-Чул Ха представит доклад "Традиция и преодоление универсализма в социальных науках". В рамках доклада автор предложит альтернативные подходы к пониманию демократизации, гражданского общества и международных отношений.

12 апреля президент Центра исследования операций и эконометрики в Бельгии, профессор Клод Д’Апремон представит доклад "Общее олигополистическое равновесие и курноанская конкуренция" – о том, как упростить процессы прогнозирования в компаниях и сделать их более уступчивыми.

13 апреля доктор Института географических исследований и природных ресурсов Китайской академии наук Юхенг Ли выступит с докладом "Стратегия сельского возрождения Китая и ее социально-экономические результаты". Он расскажет об основных чертах и научных основах реализации стратегии сельского возрождения в КНР и приведет примеры ее положительных результатов.

С полным списком почетных и приглашенных докладчиков можно ознакомиться по ссылке.

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Справочно

ЯМНК – крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству исследовательского сообщества междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в конференции принимают участие более 1700 человек, которые участвуют в обсуждении широкого круга актуальных проблем экономического и социального развития страны. С 2022 года конференция называется Ясинской в честь одного из основателей НИУ ВШЭ – министра экономики России (1994–1997), почетного научного руководителя НИУ ВШЭ Евгения Григорьевича Ясина.