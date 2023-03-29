В столичном регионе будет прохладно и сыро

Вместе с весной в столичный регион приходят и весенние дожди – сегодня в Москве и Подмосковье будет прохладно и дождливо, воздух прогреется лишь до 10-12 градусов тепла.
В столичном регионе сегодня будет облачная погода, дождь и до 12 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов тепла, по области - от плюс 7 до плюс 12 градусов. Ветер будет дуть слабый, восточный, юго-восточный, его скорость составит 6-11 м/c.
Дожди будут несильными, но затяжными – идти они будут временами и не везде.
Атмосферное давление будет понижаться и составит 740 мм ртутного столба, что ниже нормы.