В столичном регионе будет прохладно и сыро

Опубликовано: 10:52, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вместе с весной в столичный регион приходят и весенние дожди – сегодня в Москве и Подмосковье будет прохладно и дождливо, воздух прогреется лишь до 10-12 градусов тепла.

В столичном регионе сегодня будет облачная погода, дождь и до 12 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов тепла, по области - от плюс 7 до плюс 12 градусов. Ветер будет дуть слабый, восточный, юго-восточный, его скорость составит 6-11 м/c.

Дожди будут несильными, но затяжными – идти они будут временами и не везде.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 740 мм ртутного столба, что ниже нормы.