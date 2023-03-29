Беларусь будет снабжать Чечню тканями

Опубликовано: 4:28, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Чечня будет получать ткани из Беларуси. Благодаря поставкам в Чечне значительно вырастет производство различных видов одежды и белья, а также спецформы для разных ведомств.

Беларусь в ближайшем будущем начнет осуществлять поставки тканей и трикотажных полотен собственного производства в Чечню, сообщили в концерне "Беллегпром".

В нынешнем году поставками займутся"Моготекс", Оршанский льнокомбинат и "Свитанак". Предприятия Чечни планируют использовать их материалы для выпуска готовой продукции.

В концерне отметили, что поставки из Беларуси помогут существенно нарастить в Чечне выпуск постельного и столового белья, различной одежды и униформы для ведомств.