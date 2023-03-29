Что посмотреть во Вьетнаме 

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На днях Вьетнам объявил о том, что хочет продлить время пребывания россиян в стране без виз с 15 до 45 дней, а срок действия электронной визы увеличить до трех месяцев. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в мае, а пока посмотрим, как можно провести отпуск во Вьетнаме.

Лучший город Вьетнама

Летом во Вьетнаме сезон дождей: высокая влажность воздуха и температура. В это время лучше выбрать для отдыха Нячанг, где при достаточно высокой температуре (среднесуточная может достигать 33 градусов) количество осадков там гораздо меньше, чем в других регионах Вьетнама.

Нячанг лидирует и среди самых популярных направлениях для пляжного отдыха во Вьетнаме – там достаточно хорошо развита инфраструктура.

Лучшие пляжи Вьетнама

Самый популярный пляж города – растянувший на несколько километров Нячанг Бич. Вдоль пляжа расположено большое количество отелей, что можно посчитать как минусом, так и плюсом. Если к последним можно отнести доступность и ухоженность пляжа, то минусом может стать большое число туристов из этих отелей, а также местные пляжные продавцы, которые стремятся продать свой товар отдыхающим.

Пляж Дам Трау на острове Кон Дао также считают одним лучших, причем там не так много туристов.

Вьетнамский Фукуок славится своими пляжами, где можно не только отдохнуть, но и понаблюдать за подводным миром и заняться дайвингом.

Где познакомиться с культурой

Если вам интереснее ознакомиться с культурой, тогда нужно ехать в столицу Вьетнама – Ханой. Восточный колорит с его храмами и пагодами соседствует здесь с европейской архитектурой. Многие приезжают посмотреть на Пагоду на одной колонне (или же Тюа Мот Кот), которая в 2006 году была включена в "Книгу рекордов Вьетнама" из-за своей оригинальной архитектуры. Копия этой пагоды есть в Москве.

Также в Ханое можно посетить посвященный Конфуцию Храм литературы, построенный в XI веке и считающийся первым национальным вьетнамским университетом.

Где дракон спустился в море

Из Ханоя можно отправиться в бухту Халонг. Ее считают самым узнаваемым местом во Вьетнаме. Происхождение этих мест связывают с драконами: в переводе Халонг буквально означает "там, где дракон спустился в море". В бухте расположено несколько тысяч островов. Живописные пейзажи, кристально-чистая вода знакомы многим благодаря киноиндустрии. Здесь снимали один из фильмов о Джеймсе Бонде, одну из частей фильмов о Кинг Конге, да и "Аватар" Джеймса Кэмерона также был вдохновлен местными пейзажами.

Попасть в бухту Ханонг можно из Ханоя: расстояние от столицы до этих мест чуть больше 160 километров. Приехать можно как в составе экскурсии, так и самостоятельно. Если вы выбираете последний вариант, то можно заказать трансфер, взять такси, отправиться на автобусе или же воздушным транспортом. Бухта Халонг - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.