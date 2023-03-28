Пермь и Махачкала объединятся прямым рейсом

Опубликовано: 22:44, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прямые авиарейсы между Махачкалой и Пермью откроет авиаперевозчик "Азимут". Первые полеты будут совершены 29 марта.

Авиакомпания "Азимут" объявила о запуске прямого авиасообщения между российскими городами Махачкала и Пермь, полеты запланированы на весну и лето.

Лайнеры Sukhoi Superjet 100 будут вылетать по средам и воскресеньям. Из Перми транспорт будет отправляться в 06:15 по местному времени, а в столицу Дагестана прибудет в 07:25 мск.

Из Махачкалы полеты будут производиться в 08:40 мск, а прибытие в Пермь запланировано на 13:40 по местному времени. Первый полет совершится 29 марта.