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Пермь и Махачкала объединятся прямым рейсом

Пермь и Махачкала объединятся прямым рейсом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Прямые авиарейсы между Махачкалой и Пермью откроет авиаперевозчик "Азимут". Первые полеты будут совершены 29 марта.

Авиакомпания "Азимут" объявила о запуске прямого авиасообщения между российскими городами Махачкала и Пермь, полеты запланированы на весну и лето.

Лайнеры Sukhoi Superjet 100 будут вылетать по средам и воскресеньям. Из Перми транспорт будет отправляться в 06:15 по местному времени, а в столицу Дагестана прибудет в 07:25 мск.

Из Махачкалы полеты будут производиться в 08:40 мск, а прибытие в Пермь запланировано на 13:40 по местному времени. Первый полет совершится 29 марта.

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