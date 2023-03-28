Опубликовано: 23:15, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авария с участием легковушки произошла в Джанкойском районе Крыма. В результате аварии погибло 4 человека. По факту ведется проверка.

Четыре человека погибли в результате аварии на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма.

По сданным пресс-службе МВД Крыма в Джанкойском районе поезд направлявшийся изСанкт-Петербург в Севастополь на переезде у села Отрадное врезался в легковушку Skoda.

«Движение ж/д транспорта приостановлено. Предварительно, в результате ДТП четыре человека погибли, из них двое детей» – сообщили в ведомстве.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.