Авария с участием легковушки произошла в Джанкойском районе Крыма. В результате аварии погибло 4 человека. По факту ведется проверка.
Четыре человека погибли в результате аварии на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма.
По сданным пресс-службе МВД Крыма в Джанкойском районе поезд направлявшийся изСанкт-Петербург в Севастополь на переезде у села Отрадное врезался в легковушку Skoda.
«Движение ж/д транспорта приостановлено. Предварительно, в результате ДТП четыре человека погибли, из них двое детей» – сообщили в ведомстве.
По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.