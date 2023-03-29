Высокий туристический сезон в Абхазии начнется раньше обычного 

Опубликовано: 2:45, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Абхазии приняли решение в этом году сдвинуть начало туристического сезона на месяц раньше – причиной этому стал высокий спрос на отдых на абхазских курортах у российских отдыхающих.

Туристический сезон в Абхазии в этом году начнется на месяц раньше обычного - в мае, и уже на майские праздники все популярные здравницы региона будут заняты российскими туристами, сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

Абхазия – в первой пятерке по популярности у россиян. Это подтверждают и результаты подходящего к концу раннего бронирования, в ходе которого российские турагентства продали на абхазские курорты в три раза больше путевок, чем годом ранее, - рассказали в "Интуристе", передает РИА Новости.

На первом месте по популярности у наших туристов абзазская Гагра. Чуть отстают от нее Пицунда и Новый Афон. Интересны туристам Гудаутский и Сухумский районы республики.

Еще одна причина, которая притягивает туристов как магнит – большинство абхазских гостиниц придерживается сдержанной ценовой политики, что особенно привлекает в регион российских путешественников.

Ожидается, что уже на майские праздники все места на курортах республики будут заняты, такие же прогнозы и на все лето, что неудивительно: сейчас, в межсезонье, средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии составили не менее 60-75%, а значит, спрос на отдых в республике летом превысит предложение, уверены в "Интуристе".

