Все о турецкой лире

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Одним из направлений, доступных для отдыха россиян, остается Турция: виза не нужна, а курс местной валюты - турецкой лиры – радует. Турецкая валюта, существующая чуть меньше века, значительно подешевела за последние несколько лет.

Сегодня курс турецкой лиры к рублю составляет 1 к 4, а на один доллар можно купить 19 турецких лир. Как появилась турецкая лира и чем она примечательна?

Что было до турецкой лиры

Первые монеты в мире

Считается, что первые монеты в мире были отчеканены на территории современной Турции. Еще в VII веке до нашей эры при лидийском (Лидия занимала западную часть Анатолии) царе Гиге появились монеты из сплава золота и серебра - электрума. В VI веке при Крезе начали чеканить уже золотые монеты. Именно он придумал ставить на лицевую часть монеты гербовую печать. По сей день на реверсах всех монет мира изображен герб государства. Во времена Лидийского царства монеты чеканили в Эфесе и Милете.

Персидские и греческие монеты

С завоеванием Лидии Персией в Сардах (сегодня руины Сард можно увидеть примерно в 70 км от Измира) начали чеканить персидские монеты: серебряный сиглос и золотой дарик. В IV веке до нашей эры с приходом Александра Македонского, древний анатолийский город Сиде стал одним из центров чеканки монет Македонской империи - декадрахм, тетрадрахм и статеров.

Для нумизматов: один дарик стоит от 100 до 150 тыс. рублей; одна тетрадрахма Александра Македонского - от 12 тыс. рублей

Византийские солиды и сельджукские монеты

Крупнейшим центром чеканки монет Византийской империи, просуществовавшей на территории Турции с IV по XV века, был Константинополь (так назывался Стамбул до 1930 года). Единицей монетного веса империи была литра. Из одной литры чеканили 72 византийских солида или безанта. В XII веке в Конье, Сивасе и Эрзиджане начали чеканить свои монеты сельджуки. На сельджукских дирхемах и динарах из серебра высокого качества и золота изображались солнце и лев, арабский орнамент, а также всадники, с мечом или с луком.

Для нумизматов: один византийский солид стоит от 37 тыс. рублей; золотой динар Сельджукской империи - от 19 тыс. рублей.

Акче, пара, куруш и султани Османской империи

Мелкую серебряную монету Османской империи акче (с тюркского: ”имеющий беловатый оттенок”) начали чеканить в первой четверти XIV века при сыне основателя империи, Орхане. Чеканились акче вплоть до XIX века, в том числе в Константинополе, Анкаре, Конье, Бурсе и Амасье.

Пара - еще одна серебряная монета Османской империи, которую начали чеканить в 1623 году. Чеканились пара (кстати, деньги по-турецки тоже называются para) до 1942 года.

Куруш появился в конце XVII века для замены европейских монет на территории Османской империи. В европейских языках куруш называли ”пиастром”. Сегодня куруш - это одна сотая часть турецкой лиры. За 50 курушей можно купить 2 рубля.

Султани - первая золота монета Османской империи, которую начали чеканить после падения Константинополя при Мехмеде II завоевателе.

Османская лира - предшественница турецкой лиры

В 1844 году появилась османская лира, при которой куруш остался разменной монетой. Османские деньги были представлены не только в форме монет, но и в форме банкнот:

в 1852 году появилась банкнота номиналом в 20 курушей,

в 1861 году - 1000 курушей,

в 1873 году - первая бумажная лира.

До начала 1920-х годов все надписи на турецких монетах и банкнотах были выполнены арабской вязью. Османская лира оставалась в обороте до 1927 года.

Валюта Турецкой Республики

В 1926 году, через три года после основания Турецкой Республики, Минфин Турции представил новые банкноты, которые приравнивались к османской лире, но при этом на них были изображены символы новой республики и портрет основателя - Мустафы Кемаля Ататюрка. Надписи на банкнотах номиналом в 1, 5, 10, 50, 100 и 500 лир были на турецком (арабской вязью) и французском языках.

Впервые турецкие надписи латиницей появились на банкнотах выпуска 1937-1939 годов. Тогда же на турецких лирах вместо Ататюрка был размещен портрет второго президента - Исмета Иненю, что было неоднозначно воспринято обществом. Поэтому уже в 1950-х годах на очередной серии турецких лир снова появляется Ататюрк.

В 2003 году была проведена деноминация турецкой лиры. Старая турецкая лира менялась на новую по курсу 1 млн к 1. Обмен банкнот продолжался до 2015 года.

Всего турецкая лира со времен существования Турецкой Республики была перевыпущена девять раз. Девятая группа турецких лир была введена в обращение в 2009 году. Современные турецкие лиры модернизируются каждые четыре года – для улучшения степени защиты.

Интересные факты о турецкой лире

Слово ”лира” произошло от латинского libre, что означает фунт. Тройский фунт служил мерой для взвешивания серебра.

В 1930-1950-х в обороте была банкнота номиналом 2,5 лиры.

В 1995 году в Турции появилась банкнота номиналом в 1 млн лир, а в 2001 году - в 20 млн лир.

В начале 2000-х турецкая лира была одной из самых дешевых валют в мире.

С 2005 по 2008 год турецкие лиры назывались ”новыми турецкими лирами”.

Портрет Ататюрка ”разворачивается” на купюрах, от самой мелкой (5 лир - профиль) до самой крупной (200 лир -анфас).

Центральный банк Турции один из немногих банков в мире, у которых есть собственный завод по печати банкнот.

Какой символ у турецкой лиры

Символ турецкой лиры представляет собой строчную латинскую букву L в верхней части перечеркнутую двумя параллельными линиями под углом: ₺. Осенью 2011 года Центральный банк Турции провел конкурс на официальный символ нацвалюты. В итоге победил проект Тюлай Лале.

Как отличить фальшивые лиры

Настоящая банкнота Турецкой Республики выполнена из 100-процентного хлопкового волокна, которое не светится в ультрафиолетовом свете. Возле цифры с обозначением номинала банкноты водяной знак - портрет Ататюрка - его можно увидеть под определенным углом. Также поперек всей купюры проходит защитная нить с буквами TL и указанием номинала. Кроме того, на всей площади купюры расположены цветные защитные волокна, а размер самих банкнот увеличивается с увеличением номинала на 6 мм в длину и на 4 мм в ширину.

Что нужно знать при поездке в Турцию

Для тех, кто едет в Турцию на отдых, важно помнить, что там в обороте только купюры девятой эмиссионной группы, печать которых началась с 2009 года. Сейчас в ходу турецкие банкноты номиналом в 5,10,20,50,100, 200 лир. Одна лира - это сто курушей. Обменять доллары и евро на местную турецкую валюту можно в банках, пунктах обмена, на почте. Лира не является свободно конвертируемой валютой, поэтому за пределами Турции обменять турецкие лиры на другую валюту практически невозможно.