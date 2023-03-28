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На проекты мелиорации в Дагестане потратят 350 млн рублей

На проекты мелиорации в Дагестане потратят 350 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Дагестана намерены за год выделить 350 млн рублей на реализацию проектов мелиорации. Это в 8 раз больше, чем в прошлом году

В Дагестане в нынешнем году собираются реализовать более шести десятков проектов в сфере мелиорации, сообщили в Минсельхозе республики.

Их финансирование вырастет в восемь раз - с 44 до 350 млн рублей. Кроме того, увеличится и само количество реализуемых проектов - с 17 до 64.

Замглавы ведомства Шарип Шарипов акцентировал внимание на том, что модернизация систем мелиорации позволяет добиваться успеха в различных областях сельского хозяйства. В частности, в том году удалось установить рекорд по сбору урожая риса - около 130 тыс тонн. Это второй по величине показатель в России

Замминистра также обратил внимание на то, что власти республики планируют продолжать развивать проекты в сфере мелиорации.

Напомним, в прошлом году в России ввели запрет на экспорт риса и рисовой крупы. Он будет действовать до июля 2023 года.

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