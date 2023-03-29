Сюжеты глобальных катастроф всегда были излюбленной темой кинопроизводителей, особенно если учесть, что природа ежегодно подбрасывает все новые и новые информационные поводы для такого рода кинопродукции.

С начала XX века таких кинолент было создано великое множество, но в этой подборке мы ограничились пятью фильмами производства разных стран, разной степени зрелищности, достоверности и психологизма. Хотя, откровенно говоря, для создания нового фильма о землетрясении кинематографистам достаточно лишь поменять место действия, а герои и мелкие (на фоне природного бедствия) антагонисты могут быть вполне стандартны - главное же картинка.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, в чем суть землетрясения.

"10,5 баллов" (2004) США

В отличие от остальных фильмов, приведенных в этой подборке, "10,5 баллов" не основан на реальных событиях - это чистая фантастика. Якобы чудовищные подземные толчки планомерно усиливаются: сначала 7,9 балла по шкале Рихтера стирают с лица земли Вашингтон, потом 8,4 балла - Калифорнию, за ней от 9,2 баллов уходит в небытие Сан-Франциско и теперь герои ждут, когда толчок в 10,5 баллов уничтожит все остальное. Словом, ситуация нагнетается, что и держит зрителя в состоянии нарастающего напряжения. Обывателям нравится, сейсмологи недоумевают. Свою мысль о том, что "люди - не хозяева этой планеты" создатели фильма фиксировали на пленку не в США, а в Канаде. На волне успеха картины сняли сиквел "10,5 баллов Апокалипсис".

"Землетрясение" (2010) Китай, Гонконг

Китайский фильм с высочайшими рейтингами на всех платформах (и в целом один из лучших китайских фильмов) представляет собой топящую в слезах историю о хрупкости человеческого счастья и силе родительской любви. Землетрясение в Таншане 1976 года стало одной из крупнейших природных катастроф минувшего века, унесшей жизни почти 243 тысяч человек. Душераздирающий выбор матери, вынужденной спасать из-под завала только одного из двоих своих детей, вводит зрителей в оцепенение и выводит фильм на позиции лучшего в своем жанре.

Разлом Сан-Андреас (2015) США

Фильм о пилоте спасательного вертолета, ищущем в разрушенной землетрясением Калифорнии свою дочь, собрал неплохую кассу, но создатели картины не вняли многим советам консультанта - директора Центра землетрясений Южной Калифорнии.

И критики, и зрители отмечают безусловную зрелищность фильма. Действительно, здания Лос-Анджелеса красочно рушатся, а мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско разламывается весьма эпично.

Отличился и главный супермен Дуэйн Джонсон, который, прежде чем взяться за роль, учился у спецов служб оперативного реагирования, летал на вертолетах поисково-спасательного подразделения пожарной службы Лос-Анджелеса, и в итоге покорил всех своим спуском на тросе с вертолета, зависшего на высоте 45 метров.

При этом внимательные зрители нашли в фильме огромное число киноляпов, начиная от отражения кинооператора в стеклах очков и меняющегося цвета ремешка часов, и заканчивая нереалистичной формой цунами и стремительным восстановлением только что разрушенных зданий.

Землетрясение (2016) Россия, Армения

Российско-армянский фильм-катастрофу снял один их наиболее критикуемых режиссеров Сарик Андреасян, прославившийся такими "шедеврами" как "Служебный роман. Наше время", "Беременный", "Тот еще Карлосон!". Армянская Национальная киноакадемиея выдвинула "Землетрясение" на "Оскар" как "Лучший фильм на иностранном языке" но американские киноакадемики исключили его из списка номинантов.

За основу киноленты сценаристы взяли документальные хроники землетрясения 1988 года и истории свидетелей трагедии. Сцены, рассказывающие о событиях после землетрясения, снимали на заброшенном московском заводе, куда тоннами свозили стройматериалы и цементный порошок, распылявшийся на съемочной площадке для большей реалистичности. Съемочная группа работала в респираторах. Многих фильм заставил сопереживать героям, однако критики сетовали на ощущение камерности и театральности происходящего на экране.

Пандора (2016) Южная Корея

Масштабный южнокорейский фильм не о самом землетрясении, а о катастрофе на атомной электростанции после мощного подземного толчка, но это сути не меняет. Фильм-предостережение о том, что может произойти, если землетрясение разрушит атомную станцию, актуален для стран с развитой ядерной энергетикой. В самой Южной Корее работает целых 23 атомных реактора, и развитие реальных событий по киносценарию подставляется страшным сном.

Сборы более чем в 2,5 раза превзошли бюджет, особенно зрителей зацепили кадры паники, охватившей население. Интересующихся политикой впечатлил лейтмотив - правительство обманывает людей, уверяя, что всё под контролем. Киноляпы внимательные зрители усмотрели главным образом в воздействии радиации на людей и электроприборы.