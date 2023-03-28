Народ Кабардино-Балкарии празднует 66 лет автономии

Опубликовано: 16:47, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Кабардино-Балкарии большой праздник – народ республики отмечает 66-ю годовщину восстановления национальной автономии балкарского народа, на долгие годы депортированного с родной земли на чужбину, в Среднюю Азию.

В Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня отмечается 66-я годовщина возрождения балкарского народа: праздник проходит с массовыми гуляниями, концертами, выставками и спортивными турнирами.

"Эта знаменательная дата олицетворяет торжество правды и справедливости. Балкарский народ, преодолев тяготы периода его незаконного отлучения от исторической родины, вернулся на родную землю", - отметил в своем Telegram-канале глава КБР Казбек Коков.

На сегодняшний день балкарский народ добился высоких достижений во всех сферах деятельности, значительно укрепив свой духовный, интеллектуальный и культурный потенциал, добавил Коков, передает "Интерфакс".

В этот день в республике проходят различные художественные и литературные выставки, песенный фестиваль и конкурс чтецов, в республике в праздничный день организовали межрегиональные соревнования по дзюдо и горнолыжному спорту, а также всероссийский турнир по боксу. Такие мероприятия проходят не только в Нальчике, но и в разных городах и районах республики, а кульминация праздника пройдет вечером в Музыкальном театре Нальчика – здесь состоится большой праздничный концерт.

Напомним, балкарцы были депортированы в Среднюю Азию 8 марта 1944 года, и лишь через 13 лет после реабилитации они получили возможность вернуться на родину. С 1994 года в республике ежегодно 28 марта отмечается День возрождения балкарского народа.