5 самых сильных землетрясений

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Землетрясения происходят постоянно, однако большинство из них так слабы, что люди их просто не ощущают. Но некоторые землетрясения обладают ужасающей силой, которая, впрочем, не всегда означает сильные разрушения и множество жертв. Представляем подборку самых сильных землетрясений в истории человечества.

Землетрясение - одно из самых страшных стихийных бедствий. Главное его коварство заключается в неожиданности: предсказать подземные точки невозможно. А когда они уже начались, то у людей, застигнутых в помещениях, есть максимум 20 секунд, чтобы успеть выбраться на открытое пространство.

Именно поэтому ночные землетрясения уносят больше всего жизней. Так, например, произошло в Турции 6 февраля 2023 года. Число жертв произошедшего тогда землетрясения превысило 50 тыс человек.

Насколько разрушительным окажется землетрясение, зависит от многих факторов. Важна не только магнитуда, но и глубина очага, как далеко он расположен от городов и сел, а также - хоть это зависит уже от человека - насколько сейсмоустойчивы дома.

Несут смерть и такие прямые последствия землетрясения, как цунами, наводнения, обвалы, оползни, лавины и пожары.

Представляем 5 самых сильных и разрушительных землетрясениях, которые произошли в мире в последние несколько десятилетий.

Великое Чилийское землетрясение

Землетрясение в городе Вальдивия считается самым сильным изо всех, которые когда-либо происходили на планете. Оно случилось 22 мая 1960 года. Его магнитуда по шкале Канамори составила 9,3-9,5.

Так как эпицентр толчков находился в горах на побережье, сдвиг тектонических плит спровоцировал сразу несколько стихийных бедствий. В горах начались оползни, проснулись вулканы, и, конечно, произошло цунами, которое было настолько мощным, что отхлынув от берегов Чили, добралось до Японии, где также вызвало человеческие жертвы, и даже до американской Калифорнии.

Однако, несмотря на рекордную силу, Чилийское землетрясение унесло жизни около 5,7 тыс человек - сравнительно немного, учитывая его магнитуду, да и то большинство погибли из-за цунами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Землетрясение в Индонезии, 2004 год

Гораздо больше жизней унесло второе в истории по силе землетрясение - магнитудой 9,3, произошедшее 26 декабря 2004 года в Индийском океане, в 160 км от побережья острова Суматра. Процессы в океанической земной коре вызвали цунами высотой более 10 м, от которого пострадали почти 15 стран - Таиланд, Шри-Ланка, Индия и страны восточного побережья Африки.

Данные о жертвах разнятся - по минимальным оценкам погибли 225 тыс человек, однако их количество может достигать и 300 тыс. Точно выяснить, сколько людей стали жертвами водной стихии, неизвестно, так как тела были смыты в океан. Погибло много туристов - волны захлестнули район активного пляжного туризма. Пострадали около 2,2 млн человек.

Цунами, вызванное этим землетрясением, считается самым смертельным в современной истории человечества.

Интересно, что свидетелем этого землетрясения стал нынешний президент Финляндии Саули Ниинисте, который тогда отдыхал с семьей в Таиланде. Ему и его родным удалось выжить.

Сайт Кремля

Великое Аляскинское землетрясение

Так называемое Великое Аляскинское землетрясение считается самым мощным в истории США. Оно произошло 27 марта 1964 года, то есть в Страстную пятницу, в Аляскинском заливе Тихого океана, в 120 км от города Анкоридж.

Район, на котором отразились подземные толчки, был малонаселен, день был праздничным, и в зданиях практически никого не было. Поэтому, несмотря на то, что магнитуда землетрясения достигла 9,2, в результате число составило 131, причем от подземных толчков - всего 9 человек, жизни остальных унесло цунами.

А вот экономический ущерб оказался велик - около $0,5 млрд: в горах землетрясение вызвало многочисленные оползни, обвалы и лавины, разрушившие инфраструктуру. Цунами же добралось до Японии и Калифорнии, нанеся ущерб и им.

Сайт МЧС Кубани

Великое восточно-японское землетрясение

Это землетрясение печально известно аварией на атомной электростанции "Фукусима-1" и считается самым сильным за всю историю Японии. Оно произошло 11 марта 2011 года в Тихом океане, в 130 км от города Сендай и в 70 км от побережья.

В результате возникшего цунами погибли почти 20 тыс человек, однако еще около 2,5 тыс числятся пропавшими без вести. Около 6 тыс были ранены.

Из-за подземных толчков и цунами произошли отключения реакторов на четырех японских АЭС. И если на трех из них (Фукусима-2, Онагава и Токай) ситуацию вскоре удалось в той или иной степени взять под контроль, то на АЭС Фукусима-1 волны затопили подвальные помещения, где находилось "сердце" энергоснабжения станции. В результате вся АЭС, в том числе система охлаждения, оказалась обесточена, на ней произошли расплавление ядерного топлива, серия взрывов и пожары. Радиоактивные вещества попали в воду и в воздух. Позже утечки радиоактивной воды на станции происходили еще несколько раз.

АЭС была официально закрыта в декабре 2013 года, однако работы по ликвидации последствий продолжаются до сих пор - и будут идти еще очень долго: предполагается, что для достижения полной безопасности понадобится в общей сложности четыре десятилетия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Землетрясение на Камчатке, вызвавшее Северо-Курильское цунами

Об этой катастрофе, случившейся 5 ноября 1952 года, стало известно только после перестройки - сразу после событий информация о них нигде не публиковалась. Между тем, в результате землетрясения в океане и вызванного им цунами целый город Северо-Курильск практически исчез с лица Земли.

Подземные толчки магнитудой 9,0 произошли в Тихом океане рано утром, неподалеку от Камчатки. Они породили мощное цунами, которое добралось до Канады, США и даже Чили.

Однако сильнее всего водная стихия оказалась непосредственно у эпицентра. На город Северо-Курильск, расположенный на острове Парамушир, обрушилось последовательно три волны, из-за чего жертв в итоге оказалось гораздо больше: когда схлынула первая волна, люди вернулись за имуществом - и оказались под второй. После третьей волны уцелела лишь часть города, расположенная на возвышенности. При восстановлении город перенесли на возвышенность, правда, теперь ему угрожают грязевые потоки, которые могут возникнуть при извержении вулкана Эбеко.

Число жертв, по разным оценкам, составило от 2 до 15 тыс человек. Многие тела были унесены в море, часть погибших были военными, и информация о них была закрытой.

Именно после этой трагедии в Советском союзе начали создавать систему предупреждения о цунами - возможно, она помогла бы смягчить последствия стихии.