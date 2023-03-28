Опубликовано: 16:05, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сторонники "Грузинской мечты" и "Единого национального движения" устроили потасовку перед конференцией правящей партии страны в Батуми.

Представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" устроили провокацию перед зданием Драмтеатра имени Чавчавадзе в Батуми, где должна была пройти конференция правящей партии "Грузинская мечта".

Зачинщицей потасовки стала оппозиционная активистка Хатуна Беридзе. Придя с плакатом и футболкой в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, она нелестно стала высказываться по отношению к членам партии, назвав их убийцами.

Действия ЕНДшницы не понравились стороннику "Мечты" Георгию Гиоргадзе. Как заявила сама Беридзе, он принялся оскорблять женщину, после чего она ударила политика. Между противоборствующими сторонами развязалась драка.

При этом сторонник правящей партии опроверг оскорбления в адрес Беридзе и считает инцидент оппозиционной провокацией.

Стоит добавить, что обстановка улучшилась через несколько минут. Конференция "Грузинской мечты" началась без каких-либо эксцессов, однако сторонники "Нацдвижения" собираются возле театра.