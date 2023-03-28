Дагестанские полицейские ликвидировали напавшего на них мужчину

Дагестанские полицейские сегодня ранним утром ответным огнем ликвидировали мужчину в Кайтагском районе Дагестана, открывшем по ним стрельбу, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Сегодня примерно в 6:00 сотрудники полиции выехали в село Джигия Кайтагского района республики, чтобы проверить поступившую к ним информацию о том, что 29-летний местный житель незаконно хранит у себя огнестрельное оружие. По прибытии полицейских подозреваемый открыл по ним огонь, и правоохранителям пришлось в ответ применить оружие. Стрелявший был ликвидирован, - рассказали в полиции, передает "Интерфакс".
Жертвой нападавшего также стал его сосед, которого полицейские пригласили стать понятым при проведении обыска. Когда преступник открыл стрельбу, его пуля попала в соседа, впоследствии он умер от полученного ранения.
Дагестанские следователи начали расследование происшествия, сейчас они ведут сбор материала, по которому затем будет принято процессуальное решение.