Дагестанские полицейские ликвидировали напавшего на них мужчину

Опубликовано: 15:41, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром в дагестанском селе Джигия мужчина, незаконно хранивший в своем доме огнестрельное оружие, напал на полицейских, прибывших для проверки, открыв по ним огонь. Правоохранителям пришлось применить против него оружие.

Дагестанские полицейские сегодня ранним утром ответным огнем ликвидировали мужчину в Кайтагском районе Дагестана, открывшем по ним стрельбу, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сегодня примерно в 6:00 сотрудники полиции выехали в село Джигия Кайтагского района республики, чтобы проверить поступившую к ним информацию о том, что 29-летний местный житель незаконно хранит у себя огнестрельное оружие. По прибытии полицейских подозреваемый открыл по ним огонь, и правоохранителям пришлось в ответ применить оружие. Стрелявший был ликвидирован, - рассказали в полиции, передает "Интерфакс".

Жертвой нападавшего также стал его сосед, которого полицейские пригласили стать понятым при проведении обыска. Когда преступник открыл стрельбу, его пуля попала в соседа, впоследствии он умер от полученного ранения.

Дагестанские следователи начали расследование происшествия, сейчас они ведут сбор материала, по которому затем будет принято процессуальное решение.