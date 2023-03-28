Армения нанесла России "римский" удар в спину 

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Известный политический аналитик Игорь Коротченко рассказал "Вестнику Кавказа" о том, почему Армения неожиданно решила признать юрисдикцию Международного суда, а также о том, что это решение означает для российско-армянских отношений. По его словам, Ереван намерен разорвать связи с Москвой и уйти на Запад.

Решение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда является ничем иным как ударом в спину России, скоординированным западными спонсорами режима Никола Пашиняна – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.

Армения работает на Запад

Прежде всего он подчеркнул, что истинные причины работы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС хорошо известны. "По моим данным, решению о присоединении предшествовало личное политическое одобрение премьер-министра Никола Пашиняна, а перед этим была встреча секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна с послом США в Ереване Кристиной Квин. То есть перед нами согласованная с американским посольством политическая акция", - сообщил эксперт.

"Тем самым Армения сделала выбор не в пользу России. Это удар в спину и России, и президента Владимира Путина, что режим Пашиняна отчетливо продемонстрировал. Конечно, еще остается надежда, что Армения все-таки приостановит процесс, потому что накануне ей был направлен достаточно серьезный месседж через МИД РФ, что Москва оценивает этот шаг резко негативно. Здесь все точки над "i" были расставлены, вопрос, услышат ли послание в Ереване", - отметил Игорь Коротченко.

"Также исходим из того, что на встрече замминистра иностранных дел Михаила Галузина с послом Армении в России Вагаршаком Арутюняном в ходе анонсированных мидовских консультаций, которые состоятся в ближайшее время, российская сторона еще более полно доведет до руководства Армении свои оценки того, что происходит", - добавил главный редактор журнала "Национальная оборона".

Армения уходит на Запад

Политический аналитик выразил уверенность в том, что власти Армении сделает все возможное для того, чтобы ослабить связи с Россией. "В любом случае, всем понятно, что Армения уходит, это вопрос времени. Все нынешние действия армянских властей против России и ОДКБ синхронизированы с прибытием наблюдательной миссии Евросоюза, визитами руководителей западных разведок и их переговорами непосредственно с Пашиняном. Все это прекрасно видят", - сказал Игорь Коротченко.

"Вопрос заключается лишь в том, когда именно Пашинян окончательно оборвет все связи? И сейчас очень тяжело судить, сможем ли мы удержать нынешнее руководство Армении от столь опрометчивых решений. Складывается впечатление, что уже и непосредственно Пашинян, и его окружение сделали ставку на западные центры силы в своем политическом будущем", - заключил он.