В Шатре Рамадана прошёл вечер Азербайджана

Опубликовано: 14:29, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

22 марта в Москве, на Поклонной горе, уже в 18-ый раз открыл свои двери Шатёр Рамадана – ежегодный культурно-благотворительный проект, организуемый Духовным Управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман России и правительства Москвы.

В этом году Шатёр Рамадана приурочен к Году педагога и наставника и проходит под девизом: «Наставничество. Будь благим примером». В течение священного месяца Рамадан в шатре проходят тематические вечера и социально-благотворительные мероприятия. Москвичам и гостям города рассказывают об исламе, о традициях и культуре исламских стран и регионов России, в которых проживает большое число мусульман. 27 марта Представительство Фонда Гейдара Алиева в России организовало в Шатре вечер Азербайджана.

Двери Шатра Рамадана на Поклонной горе будут открыты до 23 апреля.