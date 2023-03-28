После вручения премии имени политического деятеля Норвегии Сьюра Линдербекке бывшему руководителю Грузии Михаилу Саакашвили в Тбилиси начался митинг в связи с данным решением, передает телеканал Imedi.
Участник мероприятия Торнике Молашвили, брат которого стал жертвой тюремных пыток в годы президентства Саакашвили, заявил, что множество граждан Грузии оказались жертвами во время его правления из-за его приказов.
Отмечается, что митингующие требуют от посольства Норвегии подтверждения того, что участия норвежских властей в награждении бывшего грузинского лидера участие не было.
Ранее мать Саакашвили и его сын получили в Осло за экс-президента Грузии премию за достижение в области прав человека и демократии. После грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сравнил бывшего главу республики с норвежским террористом Андерсом Брейвиком.