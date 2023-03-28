Районные суды Казахстана станут межрайонными

Опубликовано: 12:07, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане изменится судебная система и статус ряда судей – поправки в закон "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" сегодня подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал Конституционный закон страны "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", который направлен на укрепление независимости судей.

Главное изменение, определенное новым документом – им предусматривается образование межрайонных судов путем объединения районных судов, а должности председателей районных судов в судейские должности также будут преобразованы, передает "АиФ-Казахстан".

Зачем объединяют районные суды

Суды будут объединяться в случаях, если этого требует расстояние между районными центрами, позволяет плотность населения районов, позволяет сделать это нагрузка дел на районный суд, если этого требует оснащенность суда и т. д.

Судья районного суда, расположенного в отдаленной местности или малосоставного суда избирается судьями этого суда сроком на два года. Порядок избрания кандидата на должность судьи, утверждения и освобождения от этой должности определяется Высшим судебным советом.

Законом также предусматривается упразднение должности председателя районного суда, вместо нее вводится должность старшего судьи районного суда, которая будет введена в отдаленных и малосоставных судах.

Что будет с полномочиями

Претерпят изменения и высшие судебные органы – так, Академию правосудия предлагается передать из ведения Верховного суда в ведение Высшего судебного совета с 15 июля 2025 года, а из перечня полномочий председателя ВС РК исключаются полномочия по внесению представления о прекращении полномочий председателей, председателей судебных коллегий и судей судов республики: этим теперь тоже будет заниматься Высший судебный совет страны.

Вместе с тем предусматривается, что специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей могут быть проведены только с санкции Генерального прокурора, чтобы исключить давление на судей со стороны правоохранительных органов.

Срок пребывания на должности судей будет ограничен

Документ также устанавливает предельный возраст пребывания в должности судьи – это 65 лет. Cрок пребывания в должности судьи по достижении предельного возраста в исключительных случаях, при безупречной репутации, может быть продлен Высшим судебным советом по заявлению судьи не более чем на пять лет.

Также главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы".