Разъясняем#7. Трудовая миграция

Опубликовано: 11:29, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

«Разъясняем» — совместный проект «Вестника Кавказа» и Высшей школы экономики.

Эксперты университета рассказывают простым языком о финансах и личном благосостоянии. На основе бесед выпускаются подкасты и интервью в видеоформате. Тема седьмого выпуска : «Трудовая миграция». Какие факторы влияют на решение людей переехать в другие страны, с какими проблемами сталкиваются трудовые мигранты, какие профессии сейчас востребованы на международном рынке труда рассказала Старший преподаватель Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Ксения Бондаренко.