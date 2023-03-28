5 обновленных достопримечательностей Китая

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Китай объявил об открытии границ для иностранцев и возобновил выдачу туристических виз. Теперь иностранные туристы смогут не только посетить популярные достопримечательности, но и оценить и новые места, которые полюбились внутренним путешественникам во время пандемии.

Гранд-канал

В 2014 году Гранд-канал (или канал Цзин-Ханг) стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый рукотворный – его длина 1782 километра. Суэцкий канал в девять раз короче китайского. Гранд-канал берет свое начало в Пекине, проходит через Тяньцзинь и несколько провинций до города Ханчжоу, соединяя реки Хуанхэ и Янцзы. По некоторым данным, самые первый участки канала построили еще в V веке до нашей эры, однако впервые их соединили лишь в V-VII веках уже нашей эры. За столетия некоторые участки высохли или были сильно загрязнены, поэтому в прошлом году по инициативе правительства были проведены работы по очищению Гранд-канала.

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Особый интерес для туристов представляет портовый город Цанчжоу, откуда курсирует 15 круизных лайнеров, там построено 12 туристических причалов, а также шесть новых мостов.

Парк Jiangsu Garden Expo

Возраст китайских садов в провинции Цзянсу достигает более 2 тысяч лет. В позапрошлом году в городе Нанкин был открыт большой парк Jiangsu Garden Expo. Строительство парка продолжалось два года, раньше на его месте располагались заброшенные карьеры. Территория парка составила больше 3,3 квадратных километра. Здесь можно увидеть традиционные сады для этой провинции, а также многие другие достопримечательности, главной из которых считают сад Сучжоу. Его построили, вдохновившись павильоном Канланг, расположенным в Сучжоу.

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Universal Beijing Resort

В сентябре 2021 года компания Universal Studios открыла в Китае крупнейший в мире тематический парк - Universal Beijing Resort площадью 169 гектаров. В парке семь разных зон. Многие аттракционы находятся на открытом воздухе, например, Волшебный мир Гарри Поттера, Земля миньонов, Мир Юрского периода остров Нублар и другие. Также на территории есть два отеля - Universal Studios Grand Hotel и NUO Resort Hotel

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Наблюдение за звездами в Нинся

Нинся-Хуэйский автономный район известен тем, что на протяжении 300 дней там чистое небо, а также малое количество осадков. Эти места считают одними из лучших не только для наблюдения за звездами, но и для того, чтобы насладиться пустынными пейзажами Китая. Туризм в этих краях стал развиваться недавно. С 2021 года работает туристическая конференция China (Ningxia) Starry Sky Tourism Conference, во время которой участники могут не только понаблюдать за звездами, но и принять участие в серии мероприятий, таких как экстремальные гонки на автомобилях, а также фестиваль электронной музыки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цзючжайгоу

В 1992 году заповедник Цзючжайгоу стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году в провинции Сычуань, где находится заповедник, произошло сильнейшее землетрясение. После совместной работы правительства и туриндустрии живописные края были открыты для туристов в 2021 году. Сегодня там можно посетить 12 восстановленных достопримечательностей. К ним относятся Shenxian Chi (Волшебные пруды) с террасами из белого и бледно-голубого травертина и древняя деревня Далу, возраст которой более тысячи лет. Появился и новый заповедник гигантских панд Цзявухай, где заботятся о четырех гигантских пандах, а в его окрестностях живет около 30 диких особей.

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