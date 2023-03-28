В столичный регион заглянет весна

Опубликовано: 10:13, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе установится настоящая весенняя погода – воздух прогреется до 14 градусов тепла, будет сухо, туманно, а кое-где выглянет и солнце.

Синоптики пообещали сегодня в Московском регионе настоящий приход весны. С утра еще будет прохладно – температура воздуха лишь ненамного превышает ноль градусов, облачно с прояснениями, однако днем распогодится, а кое-где из-за облаков выйдет солнце, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем погода станет по-настоящему весенней, хотя и местами в первой половине дня сохранится туман. Осадков не предвидится, воздух в Москве прогреется от 11 до 13 градусов тепла, по области - от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ветер будет дуть теплый, юго-восточный, его скорость составит 6-11 м/c, говорится в сообщении.

Давление будет меняться мало и останется чуть ниже нормы – оно составит 743 мм ртутного столба.