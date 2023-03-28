Опубликовано: 9:46, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Между Каякентским и Сергокалинским районами Дагестана произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4, очаг залегал на глубине двух километров.

Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в МЧС Дагестана со ссылкой на данные сейсмостанции РАН, стихийное бедствие произошло на границе Сергокалинского и Каякентского районов.

Как заявили в министерстве, очаг располагался на глубине 2 км. Уведомление в ведомство поступило ночью, в 01:15 мск.

Уточняется, что дагестанцы почти не ощутили толчков. Также отсутствует информация о пострадавших и разрушениях.