Между Каякентским и Сергокалинским районами Дагестана произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4, очаг залегал на глубине двух километров.
Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в МЧС Дагестана со ссылкой на данные сейсмостанции РАН, стихийное бедствие произошло на границе Сергокалинского и Каякентского районов.
Как заявили в министерстве, очаг располагался на глубине 2 км. Уведомление в ведомство поступило ночью, в 01:15 мск.
Уточняется, что дагестанцы почти не ощутили толчков. Также отсутствует информация о пострадавших и разрушениях.