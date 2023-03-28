Совершено нападение на пост ДПС в Северной Осетии, есть раненые

Опубликовано: 9:29, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью неизвестные обстрелял пост ДПС в селении Кантышево на границе Назрановского района Ингушетии и Северной Осетии. Ранены два сотрудника полиции.

Неизвестные минувшей ночью напали на пост ДПС в Северной Осетии, сообщило региональное МВД.

Около полуночи неизвестными, предположительно, из автоматического оружия, был обстрелян пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии. В результате обстрела есть раненые сотрудники органов внутренних дел, выполнявшие свои служебные обязанности на посту, - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Нападение было совершено примерно в 23:25 мск, пост ДПС находился на территории Северной Осетии на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщает сайт СУСК РФ по РСО-Алания.

Следственный отдел по Пригородному району следственного управления СКР по Северной Осетии возбудил уголовное дело статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ, виновникам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.