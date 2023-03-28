РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Совершено нападение на пост ДПС в Северной Осетии, есть раненые

Полицейские на посту
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшей ночью неизвестные обстрелял пост ДПС в селении Кантышево на границе Назрановского района Ингушетии и Северной Осетии. Ранены два сотрудника полиции.

Неизвестные минувшей ночью напали на пост ДПС в Северной Осетии, сообщило региональное МВД.

Около полуночи неизвестными, предположительно, из автоматического оружия, был обстрелян пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии. В результате обстрела есть раненые сотрудники органов внутренних дел, выполнявшие свои служебные обязанности на посту, - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Нападение было совершено примерно в 23:25 мск, пост ДПС находился на территории Северной Осетии на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщает сайт СУСК РФ по РСО-Алания.

Следственный отдел по Пригородному району следственного управления СКР по Северной Осетии возбудил уголовное дело статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ, виновникам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Режим КТО ввели на хуторе в Ставропольском крае

Режим КТО ввели на хуторе в Ставропольском крае

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
970 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version