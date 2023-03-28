Что посмотреть в Стамбуле весной

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул - удивительный город, который не перестает удивлять своих гостей в любое время года, но весна - идеальное время для его изучения. Представляем десять обязательных к посещению в весенние месяцы мест.

Апрель и май - это одни из лучших месяцев в году для знакомства со Стамбулом, но не только из-за мягкой, пока не очень жаркой погоды. Фестиваль тюльпанов, который проводится в городе на протяжении всего апреля, не оставит вас равнодушным: в парках и площадях Стамбула высаживают миллионы тюльпанов, многие из которых продолжают цвести до лета, отмечают эксперты The Travel.

За свою историю Стамбул успел побывать столицей трех разных империй (Римской, Византийской и Османской), что нашло отражение в его архитектуре, культуре и богатых кулинарных традициях. В расположенном на двух континентах Стамбуле традиционные базары соседствуют с современными торговыми центрами, а исторические мечети - с галереями современного искусства.

Босфор

Посещение Стамбула будет неполным без морской прогулки по Босфору - естественному проливу мирового значения, который разделяет город на две части, европейскую и азиатскую (Фракию и Анатолию). Во время морской прогулки по Босфору на частной яхте или рейсовом пароме вы увидите город с совершенно другого ракурса, в том числе его отели, дворцы, мечети и роскошные виллы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Собор Святой Софии

Большая мечеть Айя-София - важная историческая и культурная достопримечательность Стамбула, привлекающая миллионы посетителей из разных уголков мира. Сначала это был христианский собор, который в 1453 году был преобразован в мечеть. Мозаики и фрески в соборе потрясающие, да и само здание впечатляет. Недаром Айя-София стала одной из самых популярных достопримечательностей Стамбула.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дворец Топкапы

Дворец Топкапы служил резиденцией султанов Османской империи на протяжении почти четырех веков. Сейчас дворец Топкапы, возведенный у самого побережья Мраморного моря в историческом центре Стамбула, это огромный музейный комплекс. Тем, кто хочет узнать больше об истории и культуре Османской империи, стоит обязательно спланировать посещение комплекса, чтобы исследовать его многочисленные залы, дворы и сады.

Голубая мечеть

Эта великолепная мечеть была построена в Стамбуле по желанию султана Ахмеда I. Мечеть Султанахмет поразила мусульманский мир своими огромными размерами, ведь шесть минаретов было только у главной мечети всех мусульман в Мекке, из-за чего к мечети аль-Харам был добавлен седьмой минарет. До сих пор интерьер Голубой мечети считается одним из лучших произведений османской архитектуры благодаря гармоничному объединению пространства и цвета.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гранд-базар

Гранд-базар - один из старейших и крупнейших крытых рынков мира, который начали возводить еще при султане Мехмеде II - привлекает сотни тысяч туристов и местных жителей ежедневно. Это город в городе: более 60 улиц, более 4 тысяч магазинов, мечеть, почтовое отделение, кафе, банки и свой полицейский участок. Здесь можно найти всё, в том числе такие традиционные товары как ковры, ткани и оригинальные украшения.

Рынок пряностей

Также обязательно посетите рынок пряностей или Египетский базар - второй по величине рынок Стамбула после Гранд-базара. Торговый комплекс расположен в историческом районе Эминёню. Рахат-лукум, сухофрукты, орехи, травы и специи здесь представлены в изобилии.

Галатская башня

Башня, расположенная в районе Галата, после реставрации открылась уже в качестве полноценного музея. Галатская башня, первоначально построенная генуэзскими колонистами в качестве ориентира для мореплавателей, служит теперь одной из лучших смотровых площадок города, откуда видно Босфор, Золотой Рог и большинство известных памятников Стамбула. Разглядывать город лучше с седьмого ил восьмого этажа башни: наверх поднимаешься на лифте, вниз спускаешься по лестнице, по пути на каждом этаже можно осмотреть мини-экспозицию музея.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дворец Долмабахче

Построенный в XIX веке дворец османских султанов Долмабахче - яркий пример сочетания турецких традиций с европейскими нововведениями. Строительство дворца началось в 1854 году по велению султана Абдул-Меджида I, который захотел заменить им дворец Топкапы в качестве официальной резиденции. Его интерьеры представляют собой блестящий пример стиля турецкого возрождения, сочетающего черты рококо, барокко и неоклассицизма с османскими элементами: здесь вы полюбуетесь на массивные хрустальные люстры, позолоченные залы, обставленные мебелью во французском стиле и невероятные потолки с орнаментами и росписью.

Цистерна Базилика

Базилика Цистерна - самая крупная из нескольких сотен древних цистерн (водохранилищ) Стамбула. Ее строительство было закончено во время правления византийского императора Юстиниана I. Достопримечательность находится примерно в 150 метрах к юго-западу от собора Святой Софии. Две главные колонны в цистерне украшены в основании перевернутыми головами Медузы Горгоны - главная загадка этого места. Мягкое журчание воды и подсветка колонн делает это место загадочным.

Музей турецкого и исламского искусства

Музей турецкого и исламского искусства находится во дворце Ибрагима Паши, великого визиря султана Сулеймана Великолепного. В музее содержится уникальная, по мнению экспертов, коллекция древних ковров.

Бонус: любители одного из самых популярных в России турецких сериалов, "Жестокий Стамбул", могут посмотреть на запоминающийся белый особняк XIX века, где велись съемки. Здание расположено на улице улица Кузгунджук Чарши (дом 34) в районе Ускюдар, где также было снято большинство сцен.