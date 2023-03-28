Кисловодск примет Международный фестиваль хайлайна и скалолазания

Опубликовано: 2:23, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

1 мая в Кисловодске стартует Международный фестиваль хайлайна и скалолазания. Участников мероприятия ждут лекции, мастер-классы и уроки йоги

Спортсмены из Беларуси, Армении и РФ соберутся в мае в Кисловодске, где примут участие в Международном фестивале хайлайна и скалолазания.

По словам главы курорта Евгения Моисеева, мероприятие пройдет с 1 по 7 мая.

"В последние годы мероприятие приняло международный статус. Планируется, что в этот раз в нем примут участие лучшие хайлайнеры страны, а также экстремалы из Белоруссии и Армении", - сказал он.

Мэр Кисловодска также отметил, что участников фестиваля ждут мастер-классы по скалолазанию, прыжки с веревкой, уроки йоги, а также лекции по психологии.