Жители Волгограда не оставили идею изменить название города

Опубликовано: 23:54, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Волгоградская Правда

Волгоградские общественники сегодня провели первую встречу с горожанами, чтобы изучить их мнение о возвращении Волгограду названия Сталинград. В ней приняли участие педагоги, врачи, бизнесмены, активисты и жители осажденного Сталинграда.

Сегодня в Волгограде прошла первая встреча по возможному возвращению городу старого имени – Сталинград, чего добивается часть жителей города-героя и Волгоградской области. На встречу были приглашены работники учреждений образования, здравоохранения, представители бизнеса, жители осажденного Сталинграда, а также активисты районного клуба пожилых людей.

"Наша задача - всесторонне изучить общественное мнение по переименованию города. Референдум по этому вопросу может состояться лишь тогда, когда мы поймем, что волгоградцы этого хотят", - заявил на встрече председатель совета по изучению общественного мнения о переименовании, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, передает "Интерфакс".

Будет ли референдум

Глава облдумы также назвал слухами то, что референдум по переименованию Волгограда в Сталинград якобы готовится, и его могут приурочить к единому дню голосования.

Ажиотаж в социальных сетях о том, что началась подготовка мероприятий, по итогам которых будет принято решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград, совершенно безоснователен, подчеркнул Блошкин.

А вот решение проводить встречи горожан с членами общественного совета связано с тем, чтобы волгоградцы могли из первых уст услышать полную и достоверную информацию по теме переименования города-героя, а также высказать свою позицию и услышать ответы на интересующие их вопросы, добавил он.

История вопроса

В ноябре 2022 года на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов участники Великой Отечественной войны обратились к губернатору области Андрею Бочарову попросив его вернуть городу-герою название Сталинград. Тогда глава региона подчеркнул, что переименование должно проходить на основе мнения жителей. Для сбора мнений волгоградцев при совете ветеранов был образован Общественный совет по изучению мнения жителей.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не ведется никаких обсуждений о переименовании Волгограда в Сталинград. Согласно опросам ВЦИОМ, 67% - большинство жителей Волгограда - не поддерживает идею о переименовании города. В то же время в 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.