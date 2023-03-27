Дополнительные поезда привезут туристов из Москвы в Кисловодск на майские праздники

В связи с популярностью Кисловодска среди туристов РЖД назначили дополнительные поезда из Москвы в этом направлении на майские праздники. Они будут ездить с 28 апреля и по 9 мая.
Несколько дополнительных поездов приедут из Москвы в Кисловодск на майские "каникулы", рассказали в администрации города-курорта.
Они будут назначены на период с 28 апреля по 9 мая.
Туроператоры сообщают, что Кисловодск вошел в топ-5 наиболее популярных мест отдыха на майские праздники в этом году.
Как уточнил глава города, кроме москвичей, сюда часто приезжают и жители Подмосковья.
Евгений Моисеев пояснил, что в Кисловодске можно не только поправить здоровье - здесь активно развивается событийный туризм. Например, 1 мая в Березовском ущелье стартует фестиваль хайлайна и скалолазания, он будет проходить в течение недели.