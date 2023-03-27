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Дополнительные поезда привезут туристов из Москвы в Кисловодск на майские праздники

Дополнительные поезда привезут туристов из Москвы в Кисловодск на майские праздники
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В связи с популярностью Кисловодска среди туристов РЖД назначили дополнительные поезда из Москвы в этом направлении на майские праздники. Они будут ездить с 28 апреля и по 9 мая.

Несколько дополнительных поездов приедут из Москвы в Кисловодск на майские "каникулы", рассказали в администрации города-курорта.

Они будут назначены на период с 28 апреля по 9 мая.

Туроператоры сообщают, что Кисловодск вошел в топ-5 наиболее популярных мест отдыха на майские праздники в этом году.

Как уточнил глава города, кроме москвичей, сюда часто приезжают и жители Подмосковья.

Евгений Моисеев пояснил, что в Кисловодске можно не только поправить здоровье - здесь активно развивается событийный туризм. Например, 1 мая в Березовском ущелье стартует фестиваль хайлайна и скалолазания, он будет проходить в течение недели.

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