Дополнительные поезда привезут туристов из Москвы в Кисловодск на майские праздники

Опубликовано: 23:40, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В связи с популярностью Кисловодска среди туристов РЖД назначили дополнительные поезда из Москвы в этом направлении на майские праздники. Они будут ездить с 28 апреля и по 9 мая.

Несколько дополнительных поездов приедут из Москвы в Кисловодск на майские "каникулы", рассказали в администрации города-курорта.

Они будут назначены на период с 28 апреля по 9 мая.

Туроператоры сообщают, что Кисловодск вошел в топ-5 наиболее популярных мест отдыха на майские праздники в этом году.

Как уточнил глава города, кроме москвичей, сюда часто приезжают и жители Подмосковья.

Евгений Моисеев пояснил, что в Кисловодске можно не только поправить здоровье - здесь активно развивается событийный туризм. Например, 1 мая в Березовском ущелье стартует фестиваль хайлайна и скалолазания, он будет проходить в течение недели.