Российские ученые взялись за НЛО

Опубликовано: 22:58, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Программу изучения НЛО запускает один из институтов РАН. Всех, кто стал свидетелем необычных явлений в небе, просят отправлять фото и видео ученым.

Одно из подразделений РАН открывает особую программу, которая займется исследованиями НЛО.

Необычной темой заинтересовался Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша.

Материал предполагается собирать в том числе и с помощью очевидцев: всех, кто заметит в небе что-то интересное и необъяснимое, просят прислать фотографии и видео на адрес института: ufo@keldysh.ru. При этом необходимо отметить, где, в какое время и при каких обстоятельствах наблюдалось НЛО.

"Будем разбираться вместе", - призвали ученые.

Напомним, прошлым летом американское NASA сообщало о запуске программы научного изучения НЛО.