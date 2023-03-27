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Российские ученые взялись за НЛО

Российские ученые взялись за НЛО
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Программу изучения НЛО запускает один из институтов РАН. Всех, кто стал свидетелем необычных явлений в небе, просят отправлять фото и видео ученым.

Одно из подразделений РАН открывает особую программу, которая займется исследованиями НЛО.

Необычной темой заинтересовался Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша.

Материал предполагается собирать в том числе и с помощью очевидцев: всех, кто заметит в небе что-то интересное и необъяснимое, просят прислать фотографии и видео на адрес института: ufo@keldysh.ru. При этом необходимо отметить, где, в какое время и при каких обстоятельствах наблюдалось НЛО.

"Будем разбираться вместе", - призвали ученые.

Напомним, прошлым летом американское NASA сообщало о запуске программы научного изучения НЛО.

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