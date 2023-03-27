25 марта в Москве отпраздновали Новруз, один из древнейших народных праздников, символизирующий наступление весны, обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни.

Говорит руководитель таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова:

Дорогие друзья, слушатели и читатели "Вестника Кавказа", нашего информационного партнера, наших друзей. Мы хотим поздравить Вас с прекрасным весенним праздником Новруз. Хотим пожелать вам, чтобы животворящие лучи солнца всегда освещали ваши дома, вашу жизнь, чтобы в ваших домах всегда был достаток, здоровье, полная гармония, мир, чтобы дружелюбие, чистота помыслов, чистота отношений всегда помогали вам. Пусть год будет урожайным и мирным.

Говорит руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков:

С 21 в Москве на многих площадках мы отмечаем замечательный праздник, который по праву его называем межнациональным и международным. Желаю всем здоровья, благополучия, мира и добра!

Говорит руководитель Департамента по национальной политике управления внутренней политики администрации президента РФ Татьяна Вагина:

Новруз – один из древнейших праздников в мире. Его празднуют более 300 миллионов человек, не меньше 25 миллионов человек в России. Его можно праздновать 13 дней: первые пять дней посвящены походам в гости, встречам с друзьями. Надеюсь, что праздник весны и обновления принесет всем много новых, хороших желаний, мечты пусть сбудутся у всех, все перемены будут к лучшему и не заставят себя долго ждать. С праздником от всего сердца!

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столица России встретила праздник весеннего равноденствия обширной концертной программой. В праздновании приняли участие такие популярные артисты, как Азиза, Денис Майданов, Айдамир Мугу, Патимат Кагирова, Элвин Грей, Gazan, а также коллективы и солисты от национальных диаспор.