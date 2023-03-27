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У Кавминвод будет своя питьевая вода из подземного месторождения

У Кавминвод будет своя питьевая вода из подземного месторождения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Руководство Ставрополья изыскало ресурсы для решения старой проблемы обеспечения водой жителей региона Кавказских Минеральных Вод, проблема решится в 2025-2026 годах с разработкой Малкинского месторождения пресных подземных вод.

Власти Ставрополья в скором времени улучшат водоснабжение Кавказских Минеральных Вод (Кавминвод), и поможет им в этом разработка Малкинского месторождения пресных подземных вод, сообщил сегодня на "прямой линии" с населением глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Решение проблемы требует системного подхода, и им станет разработка Малкинского месторождения пресных подземных вод, проект в сотрудничестве с федеральным центром может быть реализован уже в 2025-2026 годах, он позволит дать Кавминводам дополнительные объемы воды, - рассказал Владимиров, передает "Интерфакс".

Проблема назрела уже давно - жители Кавминвод уже длительное время испытывают большой дефицит воды, который в последние десятилетия существенно не менялся, а население курортных городов края выросло на десятки тысяч человек, что лишь провоцирует рост водного дефицита.

Также власти Ставропольского края намерены модернизировать два крупных объекта водоснабжения в Кочубеевском округе, что позволит решить проблему качественного водоснабжения в девяти населенных пунктах региона.

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