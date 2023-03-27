У Кавминвод будет своя питьевая вода из подземного месторождения

Власти Ставрополья в скором времени улучшат водоснабжение Кавказских Минеральных Вод (Кавминвод), и поможет им в этом разработка Малкинского месторождения пресных подземных вод, сообщил сегодня на "прямой линии" с населением глава Ставрополья Владимир Владимиров.
Решение проблемы требует системного подхода, и им станет разработка Малкинского месторождения пресных подземных вод, проект в сотрудничестве с федеральным центром может быть реализован уже в 2025-2026 годах, он позволит дать Кавминводам дополнительные объемы воды, - рассказал Владимиров, передает "Интерфакс".
Проблема назрела уже давно - жители Кавминвод уже длительное время испытывают большой дефицит воды, который в последние десятилетия существенно не менялся, а население курортных городов края выросло на десятки тысяч человек, что лишь провоцирует рост водного дефицита.
Также власти Ставропольского края намерены модернизировать два крупных объекта водоснабжения в Кочубеевском округе, что позволит решить проблему качественного водоснабжения в девяти населенных пунктах региона.