У Кавминвод будет своя питьевая вода из подземного месторождения

Опубликовано: 21:34, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство Ставрополья изыскало ресурсы для решения старой проблемы обеспечения водой жителей региона Кавказских Минеральных Вод, проблема решится в 2025-2026 годах с разработкой Малкинского месторождения пресных подземных вод.

Власти Ставрополья в скором времени улучшат водоснабжение Кавказских Минеральных Вод (Кавминвод), и поможет им в этом разработка Малкинского месторождения пресных подземных вод, сообщил сегодня на "прямой линии" с населением глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Решение проблемы требует системного подхода, и им станет разработка Малкинского месторождения пресных подземных вод, проект в сотрудничестве с федеральным центром может быть реализован уже в 2025-2026 годах, он позволит дать Кавминводам дополнительные объемы воды, - рассказал Владимиров, передает "Интерфакс".

Проблема назрела уже давно - жители Кавминвод уже длительное время испытывают большой дефицит воды, который в последние десятилетия существенно не менялся, а население курортных городов края выросло на десятки тысяч человек, что лишь провоцирует рост водного дефицита.

Также власти Ставропольского края намерены модернизировать два крупных объекта водоснабжения в Кочубеевском округе, что позволит решить проблему качественного водоснабжения в девяти населенных пунктах региона.