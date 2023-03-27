На Кубань идут неожиданные заморозки

Опубликовано: 20:39, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие дни на Кубань придет очередная погодная аномалия – жителей южного региона ждут небывалые для марта холода, которые будут достигать отрицательных значений, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В скором времени жителей Кубани ждет резкое изменение погоды. Уже ночью и утром 30 марта на Кубани ожидаются заморозки до минус 3 градусов, а 31 марта и 1 апреля температура воздуха в некоторых районах края будет опускаться до минус 6 градусов, рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причиной таких весенних катаклизмов станут проходящие через регион фронтальные разделы, они и устроят температурные качели, в том числе в краевом центре. Так, завтра, 28 марта, воздух в Краснодаре прогреется до 21 градуса тепла, будет дуть теплый ветер, осадков не ожидается, а уже на следующий день небо затянут плотные облака и пойдут дожди. Температура ночью опустится до нулевых отметок, а днем воздух прогреется лишь до 8 градусов тепла, передает "Интерфакс".

Кубанские спасатели уже объявили штормовое предупреждение по понижению температуры воздуха до опасных явлений в период с 30 марта по 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.