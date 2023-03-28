Вавилонская башня сохранилась?

Опубликовано: 4:00, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Минарет Большой мечети Самарры очень напоминает Вавилонскую башню, строительство которой было прервано самим Богом.

На восточном берегу реки Тигр, в 125 км к северу от Багдада стоит город Самарра. Считается, что это название происходит от арабского - surra man ra’a - "кто увидит, возрадуется". Примечательно, что в Азии можно найти много созвучных названий: в Ливии – Самах, в Сирии – Самиррия и Самума, в Марокко – Саммар, в Израиле – Самария, в Узбекистане – Самарканд. Да и русская Самара заслуживает упоминания в этом ряду.

Легендарная Самарра

В Средние века город непродолжительное время был столицей Халифата Аббасидов, но уже через 56 лет центром государства снова становится Багдад. Основную роль в утрате Самаррой столичного статуса сыграли неблагоприятные условия, и прежде всего недостаток воды. Город начал быстро пустеть, и халифы возвращаются в прежнюю столицу.

В настоящее время это единственная исламская столица, которая сохранила свой первоначальный план, архитектуру и реликвии. Одна из главных достопримечательностей города - Малвия. Это минарет Большой мечети Самарры. По типу архитектуры он относится к спиральным минаретам, поэтому известен у мусульман под арабским названием "аль-Малвия" ("Спиральная ракушка"). В 1278 году внук Чингиз-хана монгольский правитель Хулагу разрушил мечеть, оставив потомкам лишь внешние стены и грандиозный минарет.

Спиральный минарет 52-метровой высоты представляет собой квадратный цоколь шириной 33 метра, соединенный с цилиндрической вершиной посредством 5-витковой наружной винтовой рампы. При первом же взгляде на этот уникальный памятник возникает ощущение, что перед нами та самая Вавилонская башня, строительство которой было прервано самим Богом.

Библия и Коран

В Библии история строительства Вавилонской башни подается как притча о пагубности чрезмерной гордыни. Бог наказал говоривших на одном языке потомков Ноя, которые хотели достичь небес, тем, что заставил их говорить на разных языках. Строители лишились способности понимать друг друга, и башня так и не была достроена. Согласно исламу, неверующие люди действительно хотели построить некую башню, но в отличие от библейской версии, в Коране говорится, что ее собирались построить в Египте.

Если сравнить облик минарета в Самарре с образами Вавилонской башни в изобразительном искусстве (классическим считается "Вавилонская башня" Питера Брейгеля Старшего), то сходство действительно есть.

Зиккураты

Но может дело в том, что спиральные минареты (башни) – это просто "наследственная" форма восточной архитектуры? Многие историки придерживаются именно такой точки зрения, указывая на традицию строительства в Древней Месопотамии высоких башен-храмов, называвшихся зиккуратами. Вершины башен служили для отправления религиозных обрядов и астрономических наблюдений.

Самый высокий зиккурат (высотой 91 м, одна прямоугольная ступень и семь спиральных — всего 8) находился именно в Вавилоне. Это был зиккурат Этеменанки, что означало "Дом, где сходятся небеса с землею". Неизвестно, когда именно было осуществлено первоначальное строительство этой башни, но она уже существовала во время правления Хаммурапи (1792—1750 до н.э.). Получается, что спиралевидная форма высотных сооружений имеет древнюю, еще доисламскую историю.

Искусствоведы отмечают, что халифы могли использовать шумерско-ассирийско-вавилонской традицию многоступенчатого культового сооружения, именно в том варианте, когда корпус башни обвивался поднимающейся вверх непрерывной винтовой лестницей. Вполне может быть, что халифу, при котором была построена Малвия, пришла на память именно эта форма культовой постройки.

Колизей

Некоторые ученые указывают на сходство Вавилонской башни с памятником древнеримской архитектуры – Колизеем. Но следует учитывать, что условное сходство воспроизводится по произведению Питера Брейгеля, а не на основании каких-то реальных образов памятника. Брейгель наполнил свое произведение огромным количеством отсылок к библейским сюжетам, поэтому сходство с римской архитектурой этой эпохи также носит символический характер. Колизей считался символом гонений на христианство: там во времена Античности мученически казнили первых последователей Иисуса. Вероятнее всего, что именно на это обстоятельство указывает выбранный художником образ Вавилонской башни.