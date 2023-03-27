Глава Минсельхоза Чечни стал кавалером ордена Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы заместителя главы правительства - министра сельского хозяйства Чечни Якуба Закриева, он сегодня был опубликован на официальном портале правовой информации.
Закриев награжден "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу", - отмечается в документе, передает ТАСС.
Напомним, Якуб Закриев родился в октябре 1990 года в селе Аллерой Курчалоевского района Чечни. Выпускник Московского суворовского училища, в 2013 году окончил МГУ по специальности "Экономика". Ранее он работал заместителем руководителя Администрации главы и правительства Чечни, управляющим делами главы и правительства региона, первым заместителем министра финансов Чечни и руководителем Секретариата главы республики.