Глава Минсельхоза Чечни стал кавалером ордена Дружбы

Опубликовано: 19:33, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Официальный сайт парламента Республики Саха-Якутия

Заместитель главы правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства региона Якуб Закриев указом президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи награжден орденом Дружбы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы заместителя главы правительства - министра сельского хозяйства Чечни Якуба Закриева, он сегодня был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закриев награжден "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу", - отмечается в документе, передает ТАСС.

Напомним, Якуб Закриев родился в октябре 1990 года в селе Аллерой Курчалоевского района Чечни. Выпускник Московского суворовского училища, в 2013 году окончил МГУ по специальности "Экономика". Ранее он работал заместителем руководителя Администрации главы и правительства Чечни, управляющим делами главы и правительства региона, первым заместителем министра финансов Чечни и руководителем Секретариата главы республики.