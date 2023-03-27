Брат случайно убил брата в Дагестане

Опубликовано: 18:13, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Махачкалы по трагической случайности убил собственного брата. Орудием преступления стал обычный хлебный нож. Полицейские ведут расследование.

Страшное преступление произошло сегодня в Махачкале - местный житель случайно убил собственного брата. О трагедии сообщает МВД Дагестана.

Преступление было совершено в Кировском районе. Около 14.00 в полицию поступил сигнал о том, что 40-летний местный житель ударил ножом брата, от полученной раны тот умер на месте ЧП. Правоохранители доставили подозреваемого в отдел.

Мужчина рассказал, что он резал хлеб. Потом автоматически он развернул нож и резко повернулся, в результате ударив брата ножом в ногу. Позже оказалось, что клинок попал в бедро.

Подозреваемый уточнил, что в момент преступления никого, кроме их двоих, дома не было.

Идет расследование.