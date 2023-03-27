Единое пособие в Кабардино-Балкарии с января оформили почти 27 тыс семей

Опубликовано: 17:54, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР с начала года единое социальное пособие получили почти 27 тыс семей. Сумма выплат составила около 402 млн рублей

С 1 января нынешнего года по настоящее время единое социальное пособие в Кабардино-Балкарии оформили свыше 26,8 тыс семей. Об этом рассказали в отделении Соцфонда по региону.

Там также обратили внимание на то, что общий объем выплат составил 401,8 млн рублей. На сегодняшний день заявления об оформлении пособия поступили на 73,8 тыс детей до 17 лет и 4,7 тыс для беременных женщин.

На пособие могут рассчитывать семьи, чьи доходы находятся ниже регионального прожиточного минимума (15 381 рубль - прим. ред.) на человека. Обязательным условием является наличие российского гражданства у детей и родителей. Они также должны постоянно проживать на территории РФ.

Ранее управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по КБР Николай Баков рассказал, что в 2022 году было обработано примерно 140 тыс заявлений на оформление пособия. Он подчеркнул, что все они рассматриваются оперативно - в течение 10 рабочих дней. Выплаты осуществляются за 5 рабочих дней.