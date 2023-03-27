Российские туристы стали лидерами по числу нарушений ПДД на Бали

Опубликовано: 17:46, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наши соотечественники в очередной раз отличились, отдыхая на индонезийском острове Бали. Местная полиция провела рейд против нарушений правил дорожного движения, в ходе которого задержала 43 иностранца-нарушителя. 17 из них оказались россиянами.

Полиция индонезийского города Денпасара на популярном курортном острове Бали целую неделю проводила масштабные рейды, в ходе которых выявляла злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД), поскольку статистика таких случаев вызывает серьезное беспокойство местных властей. Рейды затронули всех – и местных жителей, и отдыхающих, в их ходе были задержаны 43 иностранных туриста, нарушавших правила дорожного движения, 17 человек из которых оказались гражданами России, сообщает индонезийский портал Detik.

Помимо россиян, лихачами оказались граждане Франции, Италии и Германии.

"Нарушений со стороны иностранцев все еще много. Среди них преобладали вождение без шлема и автомобили без индонезийских номеров. Все они были оштрафованы", - заявил сегодня представитель полиции Денпасара по связям с общественностью Кетут Сукади, передает РИА Новости.

Полицейский был максимально деликатен, отметив, что любая предвзятость в задержаниях исключается полностью, но заверил, что рейды против нарушителей будут продолжены, и их ждет суровое наказание – делается это во благо всеобщей безопасности.

Ситуацию усугубит и то, что своим постановлением губернатор Бали Вайан Костер запретил иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок по острову, разрешив им пользоваться только прокатными автомобилями.

Посольство РФ в Индонезии призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи страны, напомнив, что 20 марта с Бали были депортированы 47 человек, в том числе 13 россиян, нарушивших правила, прописанные в туристической визе.