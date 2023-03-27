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В Кабардино-Балкарии за год приведут в порядок свыше 60 км дорог регионального значения

В Кабардино-Балкарии за год приведут в порядок свыше 60 км дорог регионального значения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кабардино-Балкарии в течение года обновят 60 км дорог регионального значения. Помимо этого, в 18 населенных пунктах обновят асфальтобетонное покрытие.

В Кабардино-Балкарии приступили к ремонту объектов региональной дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В общей сложности в течение нынешнего года будет обновлено свыше 60 км дорог регионального значения.

Кроме того, в границах 18 населенных пунктов КБР планируется постелить новое асфальтобетонное покрытие.

Основную часть работ собираются выполнить досрочно.

В Кабардино-Балкарии за этот год построят и обновят почти 150 соцобъектов

В Кабардино-Балкарии за этот год построят и обновят почти 150 соцобъектов

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