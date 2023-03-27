В Кабардино-Балкарии за год приведут в порядок свыше 60 км дорог регионального значения

Опубликовано: 16:11, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кабардино-Балкарии в течение года обновят 60 км дорог регионального значения. Помимо этого, в 18 населенных пунктах обновят асфальтобетонное покрытие.

В Кабардино-Балкарии приступили к ремонту объектов региональной дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В общей сложности в течение нынешнего года будет обновлено свыше 60 км дорог регионального значения.

Кроме того, в границах 18 населенных пунктов КБР планируется постелить новое асфальтобетонное покрытие.

Основную часть работ собираются выполнить досрочно.