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В одном из поселков Ставрополья произошла массовая гибель птиц

В одном из поселков Ставрополья произошла массовая гибель птиц
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Неподалеку от поселка Поперечный в Ставропольском крае произошла массовая гибель птиц. Специалисты уже взяли у мертвых животных образцы биоматериалов и отправили в лабораторию для выяснения причин произошедшего.

В Туркменском округе Ставропольского края зафиксирована массовая гибель птиц. Об это говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы округа.

Геннадий Ефимов рассказал, что большое количество мертвых птиц обнаружили охотники рядом с поселком Поперечный. Согласно предварительной информации, речь идет о десятках животных, преимущественно водоплавающих.

Специалисты уже взяли образцы биоматериалов у мертвых птиц и отправили их в лабораторию, чтобы определить причины гибели.

На Ставрополье ищут причины массовой гибели зверей и птиц

На Ставрополье ищут причины массовой гибели зверей и птиц

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