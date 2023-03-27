В одном из поселков Ставрополья произошла массовая гибель птиц

Опубликовано: 14:52, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неподалеку от поселка Поперечный в Ставропольском крае произошла массовая гибель птиц. Специалисты уже взяли у мертвых животных образцы биоматериалов и отправили в лабораторию для выяснения причин произошедшего.

В Туркменском округе Ставропольского края зафиксирована массовая гибель птиц. Об это говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы округа.

Геннадий Ефимов рассказал, что большое количество мертвых птиц обнаружили охотники рядом с поселком Поперечный. Согласно предварительной информации, речь идет о десятках животных, преимущественно водоплавающих.

Специалисты уже взяли образцы биоматериалов у мертвых птиц и отправили их в лабораторию, чтобы определить причины гибели.