Что есть в Рамадан

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В священный месяц Рамадан мусульмане держат пост - каждый день разрешается есть и пить только после заката и до рассвета. Однако верующему важно следить не только за тем, когда, но и за тем, что именно и как он ест.

Месяц Рамадан для представителей ислама - главный в году. В это время мусульмане уделяют большое внимание не только чтению религиозной литературы и молитвам, но и тому, что именно они едят. В соблюдении поста еда играет важную роль. Рамадан следует держать с умом, чтобы не навредить своему здоровью. Поэтому есть моменты, которые надо знать и учитывать каждому верующему.

Что едят в Рамадан

Во время поста мусульманину стоит придерживаться сбалансированного питания, заботиться о своем теле и здоровье. Хороши в этом плане сложные углеводы, которые достаточно долго перевариваются. В небольшом количестве можно добавлять яйца и кисломолочные продукты.

Обязательно нужно есть в Рамадан свежие и полезные овощи и фрукты. Жареное мясо не рекомендовано во время поста, его можно заменить тушеным или запеченным фаршем. Отлично подойдут к фаршированные овощи, так тушеная курица или мясо с овощами. Стоит рассмотреть в месяц Рамадан и рыбные блюда. Шашлыки (шиш-таук) в принципе не запрещены, однако злоупотреблять ими не стоит.

Рекомендовано также расширить свой рацион питания за счет каш и блюд из круп или бобов: риса, булгура, манной крупы, пшеницы, орехов, гороха, нута (нохута). Популярными блюдами из них у мусульман считаются кус-кус, бирияни, хумус - или просто каши из цельного зерна.

Из "первых" блюд среди народов Северного Кавказа, в частности Дагестана, очень популярен калмыцкий чай с топленым маслом или сыром. Часто готовят в Рамадан и фасолевый суп с макаронами, нутом и чечевицей. Представители разных народов в Рамадан также едят лагман, дюшбару, шурпу и маставу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утоляет жажду во время поста очищенная негазированная вода и молоко. Хорошо пить в Рамадан компоты и травяной чай. Привычные торты или десерты стоит заменить творожной запеканкой, пахлавой, халвой, козинаком или рахат-лукумом.

Когда можно есть в Рамадан

Разговение в месяц Рамадан начинается с момента захода солнца, после вечернего намаза (магриба) по местному времени. Откладывать ифтар на более позднее время не рекомендуется. Кроме того, сначала лучше поесть, а через полчаса выпить стакан воды или молока.

То же самое относится к сухуру - здесь необходимо вовремя проснуться, чтобы не спеша поесть. Завешение сухура определяет начало времени утренней молитвы. Если верующий проспал сухур и не совершил его, то на действительность поста это не влияет. Главное, чтобы человек не ел днем. Тем не менее, если существует возможность встать и исполнить сухур, то обязательно надо это совершить.

Воздержание от еды во время Рамадана не обходится без определенных молитв - дуа. Мусульманин перед разговением (ифтаром) или после него обязательно должен сделать намерение, произнеся "О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу" (произносится на арабском языке).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Про сухур, как передается в хадисе от имама аль-Бухари и Муслима, говорится следующее: "Делайте сухур, поистине в сухуре благодать". В этом случае тоже необходимо совершить намерение, сказав: "Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха" (на арабском).

Что есть на ифтар

Разговение в Рамадан правильно начинать со стакана воды и фиников, только затем можно приступить к основным блюдам.

Это должен быть хорошо сбалансированный прием пищи - для него подойдут супы, салаты, пища с низким содержанием жира, хлеб, орехи, сухофрукты. Необходимо уделять особое внимание фруктам, овощам, салатам из зелени, так как они содержат много клетчатки и легко перевариваются.

Лучше всего подходят для основного приема пищи блюда из овощей, мяса, рыбы и круп. Сюда можно отнести как плов, так и фаршированные овощи. Десерты рекомендуется есть понемногу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что едят на сухур

Во время сухура предпочтение отдается легкому завтраку. Лучше включить в него продукты, которые долго усваиваются организмом - это каши, орехи, яйца, рыба, курица. Главное - не допустить скорого появления голода. К употреблению рекомендуются и кисломолочные продукты - кефир, простокваша, айран, с добавлением одного зубчика чеснока.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время Рамадана не стоит забывать о правильном режиме сна: между ифтаром и сухуром необходимо поспать сон. После утреннего приема пищи также нужно вздремнуть, в первую очередь это касается тех, кому утром надо вставать на работу.

Что нельзя есть в Рамадан

Для успешного Рамадана мусульманину стоит отказаться от быстро усваивающихся блюд. Чтобы не навредить своему организму во время поста и не вызывать приступы жажды, необходимо исключить из рациона все острое, продукты с высоким содержанием сахара, соли и пряностей.

Лучше не есть во время Рамадана блюда из теста: пироги с мясом или курицей, манты, хинкали и другие мучные изделия с начинкой. Под ограничения попадают также фастфуд, жареные блюда, обезжиренные продукты, острые или соленые блюда.

Из напитков в уразу не стоит употреблять сладкую газировку, энергетики, кофе, фруктовые соки и смузи. Лучше не налегать и на мучные десерты в виде тортов и пирожных.

Но самое главное во время Рамадана - никакого обжорства. Богатый стол на ифтар или сухур недопустим, так как мусульманин держит пост в первую очередь ради Всевышнего и себя, а не чтобы показать свой статус или авторитет.