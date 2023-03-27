Карин Кнайсль: решение проблемы Армении и Азербайджана требует смелости

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Открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе поможет урегулированию отношений между Арменией с одной стороны и Турцией и Азербайджаном с другой. Такое мнение в интервью Камрану Гасанову в программе "Короли и Пешки" высказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью политологу Камрану Гасанову заявила, что откладывание мирного урегулирования отношений повышает вероятность масштабных войн на Южном Кавказе.

Затягивание проблем ведет к их взрывам

Она призналась, что с большим сожалением наблюдала за последними тремя десятилетиями конфликтов в регионе. "Войны принесли региональным странам и их народам большие человеческие страдания. Я говорю и о боевых действиях в Грузии в 2008 году, и о Карабахской войне между Арменией и Азербайджаном. Эти противостояния принято рассматривать как "замороженные конфликты", но такой подход недопустим", - сказала Карин Кнайсль.

"Во введении к моей книге "Дипломатия. История силы" говорится, что решение армяно-азербайджанского конфликта постоянно откладывалось. Crisis management требуется, когда нет продвижения, однако если урегулирование затягивается на такой долгий срок, то начинают обнажаться корни конфликта, и он разворачивается в еще более брутальной форме, чем 30 лет назад. Потому что выросло новое поколение жертв конфликта, увеличилась боль переселенцев из-за невозможности вернуться на родину", - обратила внимание австрийский политик.

Как решить проблему отношений Армении и Азербайджана?

Для решения проблем Южного Кавказа необходима смелость, подчеркнула Карин Кнайсль.

"Как наблюдатель разнообразных долговременных противостояний я могу сказать, что требуются большие усилия, чтобы их завершить, для этого каждый должен, так сказать, перепрыгнуть через свою тень. А для этого нужна большая смелость, потому что такие решения могут стоить карьеры или даже жизни. Такие примеры были в истории, например, Ицхак Рабин, пожавший руку Ясиру Арафату. Мне конечно, легко говорить, ведь я не занимаю ни сторону Армении, ни сторону Азербайджана", - отметила она.

"Север-Юг" и мир на Кавказе нужны друг другу

Армяно-азербайджанское урегулирование обусловит возобновление транспортного сообщения между странами, при этом и открытие транспортных коридоров способно ускорить решение политических проблем, уверена бывшая глава МИД Австрии.

"Я могу представить, что в контексте новых транспортных путей, коридора "Север-Юг", Южный Кавказ может стать узлом для связывания многих регионов. Речь идет не о создании кардинально новых транспортных путей, а о сопряжении уже существующих. Они позволят соединить Россию с Индией. Открытие новых железных дорог, терминалов и каналов может дать стимул урегулированию отношений на Южном Кавказе, в особенности между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнула Карин Кнайсль.