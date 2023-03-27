Реализация пяти прорывных проектов обойдется Дагестану в полтриллиона рублей

Опубликовано: 14:12, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане потратят полтриллиона рублей на пять прорывных инвестиционных проектов. Их реализация позволит создать тысячи новых рабочих мест, сообщили в Минэкономразвития региона.

В Дагестане намерены потратить на пять прорывных инвестиционных проектов 510 млрд рублей, сообщает Минэкономразвития республики.

Эти средства будут рассчитаны на период с 2021 по 2030 год.

В министерстве уточнили, что речь идет о следующих проектах: стекольный промышленный и транспортно-логистический кластер, Каспийский кластер, плодоовощной кластер на юге республики и проект "Город обувщиков". Каждый из них подразделяется на подпроекты.

Руководство региона рассчитывает, что реализация инвестпроектов позволит создать более 21 тыс рабочих мест и внесет существенный вклад в экономику.