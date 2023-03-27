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Камран Гасанов: обострение в Карабахе выгодно Западу

В эфире передачи "Формула смысла" на "Соловьев LIVE" телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов обсудили обострение армяно-азербайджанской ситуации, на которое на прошлой неделе наложилось признание Ереваном Римского статута Международного уголовного суда.

Политолог Камран Гасанов в беседе с телерадиоведущим Гией Саралидзе на "Соловьев Live" обратил внимание на нежелательность для России столкновений сил Азербайджана и Армении в послевоенное время: каждый инцидент создает условия для закрепления в регионе геополитических противников Москвы в лице Вашингтона и Брюсселя. 

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