Камран Гасанов: обострение в Карабахе выгодно Западу

Опубликовано: 13:05, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В эфире передачи "Формула смысла" на "Соловьев LIVE" телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов обсудили обострение армяно-азербайджанской ситуации, на которое на прошлой неделе наложилось признание Ереваном Римского статута Международного уголовного суда.

Политолог Камран Гасанов в беседе с телерадиоведущим Гией Саралидзе на "Соловьев Live" обратил внимание на нежелательность для России столкновений сил Азербайджана и Армении в послевоенное время: каждый инцидент создает условия для закрепления в регионе геополитических противников Москвы в лице Вашингтона и Брюсселя.