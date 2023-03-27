На Ставрополье за год откроют 53 "Точки роста"

Опубликовано: 12:53, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье в нынешнем году появятся еще 53 "Точки роста", сообщили в Минпросвещения России. На данный момент в регионе функционируют 220 таких образовательных центра.

В Ставропольском крае в текущем году будут открыты 53 образовательных центра "Точка роста". Об этом губернатор региона Владимир Владимиров заявил на встрече с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым.

Он рассказал, что на сегодняшний день на Ставрополье насчитывается 220 "Точек роста". В детских технопарках краевой столицы и Невинномысска занимаются 1,8 тыс детей.

Владимиров также сообщил, что сейчас в крае строятся 6 школ на более чем 5 тыс мест и 6 детсадов на 840 мест.

Помимо этого, глава Ставрополья обратил внимание на то, что регион является активным участником программы капремонта школ. По его словам, в том году был произведен ремонт 11 образовательных учреждений, а в этом году будет обновлено еще 31.