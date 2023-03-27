Камран Гасанов: инциденты в Карабахе на руку Западу 

Опубликовано: 12:00, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Политолог Камран Гасанов в беседе с телерадиоведущим Гией Саралидзе на "Соловьев Live" обратил внимание на нежелательность для России столкновений сил Азербайджана и Армении в послевоенное время: каждый инцидент создает условия для закрепления в регионе геополитических противников Москвы в лице Вашингтона и Брюсселя.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов в эфире передачи "Формула смысла" на "Соловьев LIVE" обсудили обострение армяно-азербайджанской ситуации, на которое на прошлой неделе наложилось признание Ереваном Римского статута Международного уголовного суда.



"Обостряется ситуация вокруг Карабаха. Последние новости были, с одной стороны, о том, что военные Азербайджана проводили некие мероприятия по пресечению возможностей обхода Лачинского коридора. Там велись строительные работы, прокладывались какие-то грунтовые дороги для того, чтобы, я так понимаю, блокпосты обходить. Были заявления с одной и с другой стороны. Фактически, затормозился какой-либо дипломатический разговор по мирному урегулированию и подписанию мирного договора", - прежде всего напомнил Гия Саралидзе.



"В то же время явно не дружественный шаг был со стороны Армении, которая нашла время вдруг ратифицировать соглашение с МУС, признать этот Международный уголовный суд в самый, прямо скажем, неправильный момент. Ситуация явно обостряется", - добавил телерадиоведущий.



Камран Гасанов обратил внимание, что в Лачинском коридоре это уже не первый инцидент за последнее время. "Пару недель назад мы видели сходную ситуацию, когда была совершена атака на азербайджанских военных в районе Лачинского коридора. Тогда, комментируя на одном из каналов, я сказал, что такие ситуации возможны и они будут повторяться вплоть до урегулирования вопроса Лачинского коридора на тех условиях, которые сочтут правильными обе стороны, но прежде всего азербайджанская власть", - сказал он.



"Эти события являются частицей матрицы урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией, в которую входят и делимитация границ, не проведенная до конца, и открытие транспортных коридоров в регионе, в частности Зангезурского коридора, и подписание всеобъемлющего соглашения со снятием всех территориальных претензий. Пока сумма этих вопросов не решена на глобальном уровне, тактические проблемы будут периодически возникать. Это опасно не только для стран, несущих человеческие потери, как гражданские, так и военные, но и для интересов России", - указал Камран Гасанов.



"При каждой такой ситуации мы видим, что подключаются "западные партнеры", которые показывают себя друзьями одной или другой стороны и говорят, что "найдут лучшее урегулирование". Недавно, скажем, Голландия через тот же Международный уголовный суд решила выступить на стороне Армении. Эти вмешательства чреваты для России и ее в целом влияния в долгосрочном плане. Чем чаще происходят инциденты, тем больше возможностей для захода в регион США, НАТО и ЕС. Явно назрела очередная встреча с участием хотя бы глав МИД Азербайджан и Армении для урегулирования ситуации. Последняя такая встреча, к сожалению, была сорвана из-за того, что Арарат Мирзоян не захотел приезжать на Смоленскую площадь", - поведал политолог.



Гия Саралидзе в ответ напомнил, что Россия после того срыва отреагировала соответствующе, организовав визит Сергея Лаврова только в Баку. "Мы видели, что министр иностранных дел России, который обычно, если посещает одну страну, обязательно посещает другую, около месяца был в Азербайджане, но при этом не поехал в Армению. Этому давались определенные объяснения, но факт остался фактом", - заключил он.