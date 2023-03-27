Опубликовано: 10:24, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дефицита лекарств в России нет. Отрасль по производству медицинских препаратов и оборудования динамично развивается.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что российская система здравоохранения после года санкционных ограничений работает стабильно. В частности, он отметил, что появляются новые лаборатории и производства.

По его словам, отечественные производители наращивают обороты по разработке и производству продукции медицинского назначения.

«Система здравоохранения работает стабильно»

– сказал министр.

Далее глава ведомства отметил, что в стране также нет глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования. Этого удалось добиться благодаря оперативному решению возникающих проблем.

«Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют»

– сказал он.